FOTO: Grooming en Córdoba: detuvieron a un acusado por contactar menores de edad con fines sexuales

Un joven de 19 años fue detenido en la ciudad cordobesa de La Carlota, acusado de conversar con menores de edad con fines sexuales (grooming).

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota ordenó la captura del implicado por considerarlo autor de los delitos de amenazas calificadas, coacción reiterada y contacto telemático con niños y adolescentes a fin de mantener relaciones sexuales.

De acuerdo del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los hechos habrían ocurrido entre el 1 y el 21 de marzo de este año a raíz de las denuncias recibidas en la Unidad Judicial del Municipio, al tiempo que la Brigada Civil de Investigaciones dependiente de la Departamental Juárez Celman efectuó la aprehensión.

Se trata de seis mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras se investigan otras posibles damnificadas aún no identificadas.

El presunto acosador fue trasladado al Complejo Penitenciario N°6, quien se encuentra junto a un defensor oficial y se espera que declare ante la fiscal Romina Wisnivetzky.