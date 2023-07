Grabois acusó a Tini de robar "la triple T": "son de tierra, techo y trabajo"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, sorprendió al revelar que su hogar está compuesto por cinco miembros y entre todos gastan un promedio de 200 mil pesos.

"Ponele que, entre todos, 200 mil pesos, somos cinco", contestó el dirigente social en una entrevista por streaming.

Sobre su estilo austero, aseguró que le "gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer".

"No he hecho votos de pobreza, pero me gusta -parafraseando la frase popularizada por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del tema ´Un poco de amor francés´- que ´el lujo es vulgaridad´, lo tengo muy presente", enfatizó.

"Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló", acotó Grabois, risueño.

A su vez, el líder del Frente Patria Grande señaló que trabaja entre cuatro y cinco horas por día de forma remunerada, que se suma a su intensa agenda de trabajo social y político.

"De trabajo remunerado entre cuatro y cinco, que son dar clases en la facultad y, por otro lado, escribir", indicó el abogado de 40 años, que tiene tres títulos universitarios.

Más allá del haber que recibe por su empleo docente en la Universidad de Buenos Aires, Grabois detalló que su "principal ingreso" se basa en las regalías que recibe por tres libros que publican editoriales multinacionales.

"Toda mi vida trabajé para el sector privado, nunca tuve un cargo público, mi principal ingreso son las regalías de mis tres libros que los publican editoriales multinacionales, tengo otros dos que no me generan ganancias", precisó.

En otro orden, criticó a la cantante juvenil Tini Stoessel por haber "robado" la sigla de "las tres T", que para los movimientos sociales representa las banderas de "Tierra, Techo y Trabajo".

"En un momento dice ´Las tres T´, y nos la robó: es Tierra, Techo y Trabajo, hay una flagrante violación de copyright, se la robó a los movimientos sociales, ella por lo menos tiene que grabar un spot que diga tierra, techo y trabajo, así que Tini, ponete las pilas", expresó Grabois, con ironía.

"Yo soy team Lali (Espósito)", confesó, aunque admitió haber llevado a uno de sus hijos a un recital de Tini Stoessel.

Consultado sobre su competidor en la interna de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que siente "lástima por él" por su "sobreactuación" del vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner "para ver si queda absuelto de lo que hizo antes".

En tanto, Grabois descartó sumarse al Gabinete del líder del Frente Renovador en caso de que sea éste quien gane las elecciones presidenciales.

"No voy a ser ministro de Massa, hay una característica básica de toda persona que digo lo que pienso y hago lo que digo y, si yo gano, quiero que mi rival acompañe como corresponde a una coalición: si pierdo voy a tratar de acompañar para que nuestros principios sociales estén dentro del programa de Gobierno", sostuvo.