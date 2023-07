Larreta volvió a cargar contra Bullrich: "Argentina no se arregla a trompadas"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que "la Argentina no se arregla a las trompadas" y volvió a diferenciarse de su adversaria en la interna, Patricia Bullrich, al afirmar que "no cree" en el "mátenlos" y en el "a todo o nada" que propone la exministra de Seguridad.

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad. Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve", dijo Larreta durante una recorrida en el barrio porteño de Belgrano.

El líder del grupo de "las palomas" del PRO volvió a distanciarse así de su competidora al señalar que su mensaje "no es a todo o nada", sino que "cree en escuchar antes que hablar", una consigna que -según él- "está entrando" en la sociedad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vayamos por la campaña del boca a boca. Necesitamos sentarnos treinta segundos con quienes no piensan como nosotros, mirarlos a los ojos y explicarles nuestra propuesta. Ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Hay que multiplicar el esfuerzo", sostuvo, y agregó que "la Argentina no se arregla a las trompadas" y que el grupo que él representa en la interna "no va a al extremo".

Larreta se expresó así durante un encuentro que tuvo con militantes y vecinos en Belgrano, donde asistió junto al secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, y a la presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino.

"Falta poco para las elecciones y esta zona, todo el corredor norte de la Ciudad, es una de las posibilidades que tenemos de sumar más votos. Lo dicen las encuestas y la diferencia es grande a nuestro favor", expresó y pidió a su militancia proponer "un mensaje más de hechos, acciones y resultados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estas declaraciones se producen luego de que, el miércoles, Larreta cuestionara a Bullrich por sus dichos sobre un posible blindaje -como el que intentó implementar el expresidente Fernando de la Rúa- con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que la líder de "los halcones" del PRO sugirió hacer si gana la presidencia.

"El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó ese Gobierno después de ese préstamo?. ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?, señaló ayer Larreta en diálogo con CNN Radio.