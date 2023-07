Eugenio Burzaco: "Los barrabravas y el narcotráfico son mundos de destrucción"

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, estuvo presente en la Exposición Rural de Palermo. En diálogo con Cadena 3, habló de la problemática que representan los barrabravas y el narcotráfico. Aseveró que durante la gestión de Mauricio Macri hubo menos homicidios que en la gestión de Alberto Fernández y pidió una lucha "a fondo".

"Barrabravas y narcotráfico son mundos de destrucción que terminan en muertes, por eso proponemos dar una pelea a fondo contra esto porque se juega fuerte la seguridad del país. Por un dinero incalculable, la gente va y mata. Creo que Argentina tiene que dar una pelea a fondo contra los narcos, recuperar las fronteras y ciudades como Rosario", explicó.

Sostuvo que la lucha requiere la ayuda de la Policía Federal y Gendarmería. "Rosario tenía 290 homicidios al año y lo bajamos a 140. Este año va por 360. Hay que atacar el problema en todas sus raíces", remarcó. Y pidió por la Ley de Extinción de Dominio "para agarrar a los jefes" de las barras y narcos.

"Un allanamiento y desarticular búnker lleva un mes de investigación. Cuando hay cantidades menores de droga, el juez puede fallar con que es para consumo personal y que luego no pase más nada. Entiendo la frustración que tiene el vecino con los puntos de ventas y hay que cerrarlos. Pero hay que atacar toda esa cadena", subrayó el Ministro a Cadena 3.

Advirtió que, sin acción del Estado, los clubes solos no pueden luchar contra las barras. "Hoy la familia tiene que volver a las canchas sin temor a que sean violentados", dijo.

Consultado acerca de los piquetes en las calles de Buenos Aires, Burzaco sostuvo que hay que sacar la intermediación política de los planes sociales. "Hace 20 años venimos con esta lógica. Mientras más extorsión, más plata ganan los intermediarios. Si alguien tiene necesidad, el dinero tiene que ahí y no a los intermediarios. Hay gente que va a las marchas y no sabe para qué".

También pidió por una ley clara respecto a los cortes de calles. "Al haber falta de interpretación, el juez le da la razón a quien protesta. Debe establecerse un mecanismo de negociación entre piqueteros y quienes circulan. Además, que no puedan llevar menores de edad porque es difícil actuar cuando hay niños involucrados. Si alguien corta, que vaya preso. Es algo que ya ocurre en provincias como Mendoza", comparó.

Y añadió: "Entiendo que las marchas pueden suceder por cualquier cuestión, no habló de la legitimidad. Pero se impuso el método de joder a la gente y eso no debe ir más. Está agotado. Para eso, el Estado debe regular. La Av. 9 de Julio tiene 14 vías y no hay necesidad de cortarlas todas".

Respecto a la implementación de las pistolas Taser, afirmó que aún no fueron utilizadas. "No hubo situaciones que lo ameriten".

Por último, dijo que votará por Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones presidenciales. "Tenemos que dar una imagen de trabajar en equipo. Quien gane, obviamente gana y quien pierde acompañará", dijo en referencia a la interna de Juntos por el Cambio.

Entrevista de "Ahora país".