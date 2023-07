Santiago Cuneo: "Con estado de excepción se termina el narco en seis meses"

El empresario y periodista Santiago Cuneo es precandidato a presidente por el Partido Laborista, entre otros junto al dirigente piquetero Raúl Castells. En sus primeros spots de campaña, se puede apreciar su admiración por el trabajo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo plan contra la violencia es exaltado como el camino a seguir en Argentina cuestionado por organismos de Derechos Humanos.

Conocido por su política de “mano dura” contra la inseguridad, Bukele dispuso una serie de medidas, entre las que se encuentran la baja de imputabilidad a los 12 años y la prisión preventiva indefinida, que fueron criticadas por organismos de derechos humanos. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, además de esto, Cuneo se mostró convencido de la necesidad de dejar atrás el sistema republicano y pasar a uno confederado, para lo cual puso el ejemplo de Estados Unidos.

Planteo. “La República es puramente corrupta, por eso proponemos una Confederación. Somos saqueados y la gente no sale a la calle. Somos una sociedad con miedo. Hemos vivido equivocados a partir de la triste experiencia de la noche de la dictadura, que nos trajo, en democracia, a confundirla con republica a partir de una maniobra intencionada, de educarnos de esa manera e instalar un concierto republicano en sustitución del concepto de patria”.

Cambio. “Fuimos aprendiendo a los golpes que la republica es un corset que tiene dos instrumentos de saqueo bien claros: uno, la trampa de la coparticipación federal, y otro, el sistema electoral”.

Todos responsables. “Estamos sometidos a esta decadencia, nefasta y oscura realidad, hambre y desempleo, indignidad a la que estamos sometidos. Esto muestra que estamos frente al fracaso y para volver a la Argentina del éxito se necesita profundizar el análisis de cambios estructurales y no más maquillajes o parches, ya es un traje de payaso la Argentina. Ha sido constituida por nosotros, todos somos responsables; si hacemos un diagnóstico correcto y asumimos nuestras culpas y responsabilidades para salir de esta situación, estamos bien encaminados, si vamos a seguir repitiendo el empoderamiento a los responsables de esta situación, Argentina no tiene salida”.

Historia. “La Confederación es un modelo del cual Argentina nunca debió haber salido. Lamentablemente, después de Caseros, con mercenarios portugueses se derrotó a las tropas de J. M. de Rosas, y entramos en la vida institucional que derivaría del orden republicano. Los acuerdos entre provincias son preexistentes a la Constitución y al Estado nación. Tenemos que volver a ese orden en el cual provincias eran autónomas y mantenían la unidad a partir del concepto de patria y de la integración territorial, a través del éxito que se consolida por la idea de que este modelo les dio resultado a otros grandes países, como EEUU. Lleva el nombre de Estados Unidos porque la Confederación perdió guerra de secesión, sino se llamarían así, solo fue para no reivindicar a los derrotados. Quiero para mi Argentina la unión de estados de todas las provincias, con autonomías e independencia plenas, goce de impuestos, administración genuina y no declamativa de riquezas del subsuelo, devolución de porcentajes de aduana, hoy robados por el unitarismo porteño”.

Sistema electoral. “Nuevamente, tiene que ser por colegio electoral, que dure lo del mandato presidencial con el derecho de destituir al presidente si hiciera falta. Volver a un orden donde las provincias ordenan y administran el futro de Argentina, ordenan la economía. Ya no va a existir la posibilidad de que un presidente endeude a la patria, cada provincia administra su propio desarrollo y empieza la competencia, como la hay en Estados Unidos donde compiten los estados para atraer las inversiones. Argentina es un país temeroso del éxito, por eso vivimos sumidos en el fracaso”.

Narcotráfico y financiamiento. “Argentina no puede transicionar de la República a la Confederación con narcotraficantes financiando campañas políticas. El nacimiento de una nueva concepción de orden institucional necesita una limpieza gigantesca del delito organizado, sino es imposible. La República es profundamente corrupta, funciona con dinero oscuro que nadie puede explicar, campañas financiadas con dinero manchado de sangre. En el futuro confederado, el territorio debe estar libre de esta plaga llamada narcotráfico. Siempre es una tentación para esta clase política encontrar financiamiento oscuro”.

Método Bukele. “Crea un mecanismo legal institucional, ley de excepción que vota el congreso. Organizaciones de DDHH no denunciaban cuando mareros mataban 30 personas por día ni violaban ni pedían hijos del vecino para violar en grupo. Es muy paradigmático que aparezcan para defender delincuentes que tienen un promedio de 5 muertes cada uno, y no hayan estado nunca para defender a los salvadoreños. Veo gente que limpió las calles para que los pibes salgan a jugar y la gente recupere la calle. No vi derechos humanos violados, vi la devolución de estos a los salvadoreños que eran robados y violentados por las maras.

¿Censura? “Tengo una experiencia, en el último viaje salí de la Catedral y me encontré con un canal de TV que lidera la oposición a Bukele. La periodista me dijo la verdad: volví a vivir y mi familia conoció lo que es salir de noche y venir a una plaza a escuchar música. Lo pasé en mi canal y a los tres días me llamo la periodista para decirme que la amenazaban con echarla, los que dicen que Bukele censura a la prensa”.

Caso Rosario. “Hoy cada uno de los rosarinos que ha perdido un familiar, que lo han asaltado o lo amenazan, le piden una vacuna (como se dice en Colombia) para poder trabajar, extorsión para no balearte tu casa, claramente el narcotráfico ha ganado los calles y el estado se declara impotente para solucionarlo. Con los instrumentos de la República no lo va a solucionar jamás. Le pido al pueblo de Rosario que se despierte, hay un mecanismo que lleva al fracaso y si uno sigue el mismo camino llega al mismo resultado. No recorrer otra vez el mismo camino, de chantas. Les digo que el estado de excepción para combatir el narcotráfico termina con el tema en menos de seis meses”.

¿El fin del peronismo? “Se abandonó después de la caída del muro de Berlín, con la llegada de Carlos Menem en esas circunstancias al poder, el discurso globalizador de ideologías muertas, el pragmatismo peronista hizo que se perdiera el debate ideológico, formación de cuadros, y se transformara a un movimiento obrero y de masas en un instrumento electoral partidario, el pejotismo mató al peronismo. No importa donde estemos, representamos a la clase obrera, somos el movimiento obrero organizado, la izquierda ha transformado su pertenencia obrera en minorías sexuales, y el pejotismo a la especulación y la situación más perversa de un diccionario criminal de la política republicana: se habla de aparato, caja, la gente no se asombra, no se ofende, no se indigna, los vuelve a votar. Se han transformado en eso, una agencia de empleo, y por eso la gente no está yendo a votar, le pedimos a la gente que nos empodere para ir al debate presidencial y decirles estas cosas en la cara”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Lucas Correa.