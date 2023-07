Habló el joven que bendijo a Milei en Rosario: "Mi objetivo era hablar de Dios"

Javier Milei llegó a Rosario este miércoles al mediodía y cuando caminó por la peatonal Córdoba mucha gente se acercó a saludarlo.

El hecho distintivo fue que una de las personas que lo abordó lo bendijo en plena peatonal, ante la atenta mirada de los demás.

MILEI FUE BENDECIDO POR UN SEGUIDOR EN PLENA PEATONAL CÓRDOBA ?



?? Se lo puede ver al candidato a presidente con los ojos cerrados recibiendo la bendición de un joven.



"Señor te pido que lo cubras de todo peligro y que llegue a la presidencia" le dice ?? pic.twitter.com/2jTHeAV5bb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) July 26, 2023

Ese joven es Sebastián, tiene 19 años y en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, contó lo sucedido. “Salí para buscar trabajo. Tiré currículum y tuve varias entrevistas. Vi a un chico con un libro de Milei. Caminaba rápido, lo seguí y me lo encontré”, dijo.

“Yo nunca busqué esto. El objetivo siempre fue Dios. No estaba enterado. Desde que vi que estaba ahí, fui guiado por Dios para orar por él. Mi enfoqué en predicar el amor de Cristo. Podría haber sido el u otro candidato. Yo soy de su partido, pero no lo busqué. Igual me gusta lo que propone”, aclaró.

“Me hubiera gustado más que sea más privado, mi objetivo era hablar de Dios. Ni le pedí una foto”, comentó.

Por otro lado, sobre las ideas del referente libertario, Sebastián opinó: “No voy a profundizar en el tema de los órganos porque no estoy informado. Milei es un tipoi con argumentos, no dice disparates. Es un hombre de datos y estadísticas. Las cosas están bien hechas cuando están legales, cuando hay cosas ilícitas se trastornan”.

En busca de trabajo

Sebastián se cruzó con Milei mientras buscaba trabajo. “Estaba trabajando en una casa de comidas y renuncié. Atendía a los clientes y era cajero. Soy estudiante y estoy buscando algo para pagarme los estudios. Quiero ser piloto de avión, estudio en Fisherton”, reveló.

Y contó una historia reciente. “Mi mamá me dijo que dejara el trabajo porque era de noche y se hacía peligroso a la vuelta. La última vez que me lo dijo escuché a Dios y decidí dejarlo. Mi razonamiento decía que lo deje por el dinero, pero le hice caso a Dios”, cerró.