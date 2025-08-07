FOTO: García Cuerva en el Día de San Cayetano: “Nadie se salva solo”

Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, dio un discurso por el Día de San Cayetano y remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.

Por otra parte, manifestó que “no es una situación partidaria” que muchas personas, como los jubilados, “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”, haciendo referencia a una publicación de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso.

Noticia en desarrollo…