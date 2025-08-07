García Cuerva en el Día de San Cayetano: “Nadie se salva solo”
El arzobispo de Buenos Aires remarcó que, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también la solución debe ser en conjunto.
07/08/2025 | 12:19Redacción Cadena 3
FOTO: García Cuerva en el Día de San Cayetano: “Nadie se salva solo”
Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, dio un discurso por el Día de San Cayetano y remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.
Por otra parte, manifestó que “no es una situación partidaria” que muchas personas, como los jubilados, “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”, haciendo referencia a una publicación de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso.
Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Qué afirmó García Cuerva en su discurso? Remarcó que “nadie se salva solo” y que la responsabilidad de la situación actual es compartida.
¿Quién es García Cuerva? Es el arzobispo de Buenos Aires, quien realizó el discurso por el Día de San Cayetano.
¿Qué situación comentó? La crisis que enfrentan muchas personas, incluidos los jubilados.
¿A qué declaraciones respondió? Hizo referencia a comentarios de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso.
¿Cuál fue el mensaje central? La necesidad de una solución conjunta para superar la crisis que afecta a varios sectores.
[Fuente: Noticias Argentinas]