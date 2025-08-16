FOTO: Fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en barrio Pueyrredón: 8 heridos.

Un choque entre un colectivo urbano y una camioneta Ford F100 ocurrido este sábado en barrio Pueyrredón dejó un saldo de ocho personas lesionadas, según confirmó la Policía de Córdoba.

El siniestro se produjo en calle Cochabamba al 2400, donde por causas que se intentan establecer la unidad de transporte público impactó contra la camioneta. Como consecuencia, resultaron heridos los dos ocupantes del vehículo menor y seis pasajeros del colectivo.

Personal de un servicio de emergencias asistió a todos los involucrados en el lugar. Dos pasajeros del colectivo fueron trasladados a diferentes centros de salud para una mejor valoración médica, mientras que los demás recibieron atención primaria en el sitio del accidente.

Las autoridades trabajaron en la zona para determinar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades.