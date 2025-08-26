Filmó a su hijo fumando marihuana al lado de un arma y lo detuvieron
El hombre de 44 años difundió el video, en el que se ve al niño de nueve años, entre sus allegados.
26/08/2025 | 21:16Redacción Cadena 3
FOTO: Filmó a su hijo fumando marihuana al lado de un arma y lo detuvieron. (Captura)
Un hombre de 44 años filmó un video de su hijo de solo nueve años fumando marihuana junto a drogas y armas y fue detenido.
El insólito hecho ocurrió en Parque Barón, Lomas de Zamora.
El hombre había grabado ese video y luego se lo había enviado a sus allegados, pero el mismo se viralizó rápidamente.
/Inicio Código Embebido/
?? El video de un hombre detenido por robo y venta de drogas en Parque Barón, en el que incentiva a su hijo a fumar marihuana, al lado de un arma: "Esto es mafia" pic.twitter.com/ey9DKZn6U3— Diario La Unión (@LaUnionDiario) August 23, 2025
/Fin Código Embebido/
En el video se podían ver alrededor de 68 envoltorios de cocaína, dos cajas con cerca de 700 gramos de marihuana, y un arma de fuego sobre la cama, a centímetros del nene.
Además, el padre decía cosas como "Esto es mafia. Vos nos abandonaste", dirigiéndose a quien sería su madre y abuela del menor, mientras enfocaba la pistola y afirmaba: "Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica".
El allanamiento, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora en la vivienda, confirmó lo que el video mostraba y la casa era un acopio y venta de droga.
/Inicio Código Embebido/
Crisis sanitaria. Fentanilo: el ministerio de Salud de Santa Fe denunció el robo de 68 ampollas
Las autoridades informaron que la medicación faltante no corresponde a la marca y lote involucrado en el reciente caso de contaminación.
/Fin Código Embebido/
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron: 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, dos chalecos antibala, un revólver calibre 32 y una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería y 26 cartuchos de bala y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.
El acusado, conocido en la zona como “el tranza de Parque Barón”, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre filmó a su hijo de 9 años fumando marihuana junto a drogas y armas.
¿Quién fue detenido? Un hombre de 44 años, conocido como “el tranza de Parque Barón”.
¿Cuándo sucedió? El hecho se conoció tras la viralización del video grabado por el padre.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En Parque Barón, Lomas de Zamora.
¿Cómo se descubrió? A través de un video que el padre envió a sus allegados, que se viralizó.
¿Por qué fue imputado? Por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.