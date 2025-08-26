FOTO: Filmó a su hijo fumando marihuana al lado de un arma y lo detuvieron. (Captura)

Un hombre de 44 años filmó un video de su hijo de solo nueve años fumando marihuana junto a drogas y armas y fue detenido.

El insólito hecho ocurrió en Parque Barón, Lomas de Zamora.

El hombre había grabado ese video y luego se lo había enviado a sus allegados, pero el mismo se viralizó rápidamente.

?? El video de un hombre detenido por robo y venta de drogas en Parque Barón, en el que incentiva a su hijo a fumar marihuana, al lado de un arma: "Esto es mafia" pic.twitter.com/ey9DKZn6U3 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) August 23, 2025

En el video se podían ver alrededor de 68 envoltorios de cocaína, dos cajas con cerca de 700 gramos de marihuana, y un arma de fuego sobre la cama, a centímetros del nene.

Además, el padre decía cosas como "Esto es mafia. Vos nos abandonaste", dirigiéndose a quien sería su madre y abuela del menor, mientras enfocaba la pistola y afirmaba: "Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica".

El allanamiento, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora en la vivienda, confirmó lo que el video mostraba y la casa era un acopio y venta de droga.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron: 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, dos chalecos antibala, un revólver calibre 32 y una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería y 26 cartuchos de bala y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

El acusado, conocido en la zona como “el tranza de Parque Barón”, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.