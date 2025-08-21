En vivo

Sociedad

Fentanilo: familiares de víctimas impulsan una Ley para garantizar los controles en la cadena de medicamentos

Lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización.

21/08/2025 | 08:16Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo: familiares de víctimas impulsan una Ley para garantizar los controles en la cadena de medicamentos

Familiares de pacientes que fallecieron o resultaron afectados por la aplicación en las distintas Unidades de Terapia Intensiva, Unidades coronarias, y Quirófanos de fentanilo adulterado elaborado por los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso de la Nación la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización.

La iniciativa surge en el marco de la Emergencia Sanitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que ya ocasionó casi un centenar de víctimas. El fentanilo adulterado generó complicaciones severas en pacientes que llegaron de la mano de sus familiares a distintas instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, con un cuadro clínico independiente.

“Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud. A los que les fue destruido su entorno, su realidad social y las distintas generaciones su citadas al mismo. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar este ‘masacre evitable’”, señalaron los familiares.

La propuesta legislativa busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y, rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares destacan la labor del juez federal Ernesto Kreplak, y aseguran que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa.

La petición advierte que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización “pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intra provincialmente de generación en generación”.

Los familiares llaman a la ciudadanía a sumar su apoyo, la petición ya está disponible en Change.org y puede firmarse acá: https://www.change.org/LeyTrazabilidad.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Familiares de víctimas de fentanilo adulterado impulsaron una ley para regular la trazabilidad de medicamentos.

¿Quiénes están detrás de la iniciativa? Los familiares de pacientes afectados y fallecidos debido al uso de fentanilo adulterado.

¿Cuándo se lanzó la petición? La petición se lanzó en el contexto de una Emergencia Sanitaria que afecta a Argentina.

¿Dónde se puede firmar la petición? La petición está disponible en Change.org.

¿Por qué es importante esta ley? Busca garantizar el control y la seguridad en la comercialización de productos medicinales, evitando riesgos para la sociedad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

