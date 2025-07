Fentanilo contaminado: la Municipalidad de Rosario pedirá ser querellante

Por Agustín Dadamio

La Municipalidad de Rosario definió este lunes solicitar ante el el Juzgado Federal de La Plata ser querellante en la causa del fentanilo contaminado. Lo hará por las muertes sospechosas que se reportaron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe evalúa realizar la misma solicitud y adoptar así la posición de víctima de delito en la causa. Esto responde a que el territorio santafesino es, hasta la publicación del último Boletín Epidemiológico nacional, el que más muertes sospechosas contabiliza, con 34 de las 55 informadas en todo el territorio argentino.

La determinación municipal y la evaluación ministerial se dan días después de la solicitud de querella que emitió el grupo médico del empresario Carlos Tita, a cargo del Hospital Italiano de Rosario (su director fue el primero en hablar públicamente del caso) y del Sanatorio Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe. El primer nosocomio reportó dos muertes sospechosas por el suministro del fentanilo de HLB Pharma –una en la sede sur y la otra en la sede centro-, mientras que el segundo reportó un fallecimiento sospechoso.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Preocupación nacional. El fentanilo contaminado y la "cifra negra" que persiguen los investigadores El reporte epidemiológico indica que hay más de 50 muertes sospechosas por el suministro de ampollas infectadas. Un sanatorio de Santa Fe –la provincia con más fallecidos- pedirá ser querellante. En los pasillos del Juzgado Federal ponen el foco en la información faltante y creen que puede orientar el camino. Por Agustín Dadamio

/Fin Código Embebido/

En el caso de la provincia, tiene bajo su responsabilidad los efectores Provincial de Rosario y José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. En ambos hubo casos sospechosos de contaminación con el fentanilo vinculado al Laboratorio Ramallo S.A y la droguería Alfarma de Rosario (fue propiedad del mencionado Tita, que se la vendió a los García Furfaro, cara visible de HLB Pharma). Además, el ministerio está a cargo del sistema de vigilancia farmacológica mediante el cual se emiten los reportes de cultivos positivos de fentanilo contaminado en toda la provincia.

La órbita pública también tiene el mencionado caso de la Municipalidad de Rosario, a cargo del HECA. Allí se reportaron varios fallecimientos sospechosos que, según fuentes municipales, fueron notificados a los familiares de las víctimas.

En el marco privado, el que no tomó posición judicial en el asunto es el Grupo Oroño, que contiene al Sanatorio Parque, al Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) y al Sanatorio de Niños (no reportó muertes sospechosas, sí casos de infectados que fueron dados de alta). De esta manera, el esquema de la medicina privada queda, dentro del mapa judicial, partido en dos: los sanatorios de Tita pidieron ser querellantes, los de la familia Villavicencio (Grupo Oroño) no lo hicieron.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Exclusivo. Sanatorio con muertos por fentanilo rompe el silencio: "No hay casos similares" El director del Hospital Italiano de Rosario, que tiene dos fallecimientos sospechosos por las ampollas contaminadas del HLB Pharma, habló en Cadena 3. Dijo que reclamaron a la droguería que los abasteció y reveló que debieron dar explicaciones a los familiares de una víctima fatal. La entidad pedirá ser querellante en la causa. Por Agustín Dadamio

/Fin Código Embebido/

Por el momento fueron admitidos como querellantes en la causa el Gobierno nacional y el Hospital Italiano de La Plata, que contabiliza 18 contaminados y 15 fallecidos por el suministro de fentanilo contaminado. Uno de los casos bajo sospecha es el de Renato Nicoloni, que tenía 18 años, estaba internado en terapia intensiva y falleció. Su madre habló en Cadena 3 y apuntó contra los directivos del sanatorio.

La investigación va detrás de varias aristas. En el Juzgado entienden que hay una “cifra negra” que penetrar, la cual no permite dimensionar con exactitud la cantidad de muertes y contagios por fentanilo contaminado que hay en todo el país. En tanto, el viernes pasado la causa judicial tuvo novedades. El juez federal Ernesto Kreplak, que lleva adelante el caso, ordenó 22 allanamientos a la familia García Furfaro y directivos y exdirectivos de sus empresas. En Rosario hubo dos procedimientos, que se suman al que tuvo lugar semanas atrás en la droguería Alfarma.