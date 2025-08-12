Fentanilo contaminado: 55 de las 76 muertes son de la provincia de Santa Fe

Por Agustín Dadamio

La cantidad de muertes sospechosas asociadas al suministro de fentanilo contaminado crece semana tras semana. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a Cadena 3, la investigación actualmente cuenta con 76 historias clínicas de pacientes fallecidos, de las cuales 55 pertenecen a casos reportados en la provincia de Santa Fe. La ciudad más afectada por el suministro de las ampollas del laboratorio HLB Pharma, contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, es Rosario: tiene 47 víctimas fatales, a las que se suman 8 de la ciudad de Santa Fe.

En la ciudad más importante de la provincia hubo reportes de contaminación y fallecimientos en sanatorios públicos y privados. El dato saliente es que solo el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) –según afirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, a Cadena 3- notificó a los familiares de las ocho víctimas fatales en estudio lo sucedido.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Exclusivo. Sanatorio con muertos por fentanilo rompe el silencio: "No hay casos similares" El director del Hospital Italiano de Rosario, que tiene dos fallecimientos sospechosos por las ampollas contaminadas del HLB Pharma, habló en Cadena 3. Dijo que reclamaron a la droguería que los abasteció y reveló que debieron dar explicaciones a los familiares de una víctima fatal. La entidad pedirá ser querellante en la causa. Por Agustín Dadamio

/Fin Código Embebido/

En el ámbito privado la situación es diferente. La historia se reconstruye desde las dudas de los familiares de presuntas víctimas, que se acercan a los sanatorios a pedir las historias clínicas de sus parientes cuando surgen dudas. Una vez consumada la entrega de la documentación médica, cotejan los datos con asesoramiento legal mediante, para saber si el apellido de su familiar muerto coincide con los reportes que tiene el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación.

Por el momento, los privados consultados por este medio aseguraron que seguirán su misma línea de comportamiento: no avisarán a los familiares de las personas fallecidas que la muerte pudo haber sido ocasionada por el suministro de fentanilo contaminado. En efecto, la reconstrucción de cada caso seguirá recayendo en cada familia que tenga dudas. Así sucedió con varios familiares de víctimas en el Hospital Italiano de La Plata, en el Hospital Italiano de Rosario y en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR). Todas las querellas tramitadas en ese sentido pasaron por la asesoría legal de la abogada Adriana Francese.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Justicia. Fentanilo contaminado: nuevos querellantes y una vieja alarma premonitoria El Juzgado Federal de La Plata, a cargo de la causa, sumó a más actores que se consideran víctimas y quieren aportar datos al proceso judicial. La próxima semana declararía el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Los procedimientos en torno a la droga y posibles irregularidades crecieron en los últimos años. Por Agustín Dadamio

/Fin Código Embebido/

El desarrollo de la causa

Desde la alerta emitida el 8 de mayo por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el inicio de la causa a nivel nacional, distintos actores solicitaron al Juzgado Criminal y Correccional N º 3 de La Plata constituirse como querellantes por percibirse víctimas del suministro del fentanilo de la empresa HLB Pharma, producido en Laboratorios Ramallo S.A, firmas a cargo de la familia García Furfaro.

El juez y sus equipos intentan penetrar la "cifra negra" que da cuenta de una cantidad de contaminados y fallecidos mayor a la que consta en registros oficiales. La trazabilidad en la distribución y aplicación de las ampollas es un escollo. Mientras avanzan las pericias del Cuerpo Médico Forense y el Instituto Malbrán sobre las historias clínicas de fallecidos y los lotes de fentanilo contaminado, hay 24 personas bajo investigación. Tienen bienes embargados y rige sobre ellos la prohibición de salir del país. Aun la causa no tiene imputados ni detenidos.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Preocupación nacional. El fentanilo contaminado y la "cifra negra" que persiguen los investigadores El reporte epidemiológico indica que hay más de 50 muertes sospechosas por el suministro de ampollas infectadas. Un sanatorio de Santa Fe –la provincia con más fallecidos- pedirá ser querellante. En los pasillos del Juzgado Federal ponen el foco en la información faltante y creen que puede orientar el camino. Por Agustín Dadamio

/Fin Código Embebido/

El primero en solicitar la querella fue el Hospital Italiano de La Plata. Posteriormente se sumaron familias y el propio Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud de la Nación. En paralelo, en Santa Fe, la provincia más afectada, el primero en pedir la querella fue el grupo médico del empresario Carlos Tita, dueño del Hospital Italiano de Rosario y del Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe (anterior propietario de la droguería Alfarma, comprada por los García Furfaro y utilizada para distribución de fentanilo, entre otros fármacos; representado legalmente por el estudio jurídico de Gabriel Somaglia, exfuncionario judicial de Omar Perotti).

En el ámbito público, la Municipalidad de Rosario pidió ser querellante por lo sucedido en el HECA. De hecho, el intendente Pablo Javkin fue citado por Kreplak para brindar declaración judicial, tras haber relacionado públicamente a los dueños de HLB Pharma con el narcotráfico. En su testimonio, el mandatario rosarino aportó datos vinculados a la familia García Furfaro, responsable del Laboratorio Apolo, que explotó en 2016. También Javkin trazó posibles vínculos entre los distintos actores de esta causa y nombres de otras causas, aunque la documentación presentada no dio paso a nuevas aristas en la investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Distinto es el caso de la Provincia de Santa Fe, que anunció públicamente el martes 8 de julio, a las 8.30, que se presentaría como querellante en la causa, mediante la gestión de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, a más de un mes de esa fecha, el Gobierno provincial no inició ninguna gestión en el Juzgado Federal, por lo que la provincia no solo no es querellante, si no que todavía no hizo gestiones para serlo.

La última novedad en este sentido está vinculada al Grupo Oroño, afectado por pacientes contaminados o fallecidos en el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños y el ICR. La institución médica más acaudalada de la ciudad confirmó a Cadena 3 que, después de varias instancias de análisis, esta semana inició las presentaciones para ser querellante en la causa.