Femicidio en Mendoza: la autopsia determinó que Rocío Collado fue asfixiada

La autopsia al cuerpo de Rocío Marciel Collado, la mujer que fue hallada muerta dentro de un auto en la provincia de Mendoza, determinó que fue asfixiada, motivo por el cual se confirma que la víctima fue asesinada. Por el hecho, su novio fue detenido.

El cuerpo de la docente de 31 años fue encontrado este martes al mediodía dentro de un vehículo Fiat Fiorino en la ciudad de San Rafael y en las últimas horas se llevó a cabo la necropsia correspondiente, la cual confirmó que se trató de un femicidio.

El comunicado por parte del Ministerio Público Fiscal provincial, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, destaca que este miércoles, en función de las pruebas preliminares, se pudo determinar que la muerte de Collado fue por asfixia.

De esta manera, se aguarda a que el novio de la víctima, Yamil Yunes, reciba el alta médica para proceder a su imputación formal. El acusado sufrió una alteración psicótica, por lo que quedó internado en el hospital Schestakow bajo custodia policial.

Para este miércoles al mediodía se espera una masiva movilización en el kilómetro cero de San Rafael en repudio por los siete femicidios ocurridos en lo que va del año en la provincia.

“Justicia por Rocío Collado”, expresa la publicación de Ni Una Menos: “Hoy San Rafael está de luto y de pie. Rocío fue encontrada muerta y no vamos a callar frente a otro femicidio en nuestra ciudad”.