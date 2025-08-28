Femicidio de Rocío Collado en Mendoza: imputaron a su novio
Yamil Yunes estuvo internado tras sufrir una alteración psicótica, pero tras darle el alta fue acusado de manera formal.
28/08/2025 | 19:26Redacción Cadena 3
El novio de Rocío Collado, la maestra que fue hallada asesinada dentro de un auto en la provincia de Mendoza, fue imputado de manera formal en la causa y de este modo, si es encontrado culpable, la única pena posible es la de prisión perpetua.
Acorde a lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial a la agencia Noticias Argentinas, este jueves se llevó a cabo la audiencia imputativa donde Yamil Yunes quedó formalmente acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, femicidio.
La medida fue dispuesta por el fiscal Iván Ábalos, quien aguardó hasta que al acusado le dieran el alta médica desde el Hospital Teodoro Schestacow, establecimiento donde estuvo internado tras sufrir una alteración psicótica.
De este modo, será trasladado a un penal, mientras se avanza con el pedido de prisión preventiva y se aguardan tanto los resultados finales de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, como así también de las evidencias recolectadas por Policía Científica en el lugar del hecho.
Este miércoles, en función de las pruebas preliminares, se pudo determinar que la muerte de Collado fue por asfixia, lo que confirma que fue asesinada.
Asimismo, en las últimas horas se desarrolló una marcha para reclamar por los siete femicidios ocurridos en Mendoza en lo que va del 2025.
Lectura rápida
¿Quién fue imputado en el caso?
Yamil Yunes, el novio de Rocío Collado, fue imputado formalmente por el femicidio.
¿Qué delito se le atribuye?
Se le imputa homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
¿Qué ocurrió con Yamil Yunes?
Estuvo internado por una alteración psicótica y luego fue dado de alta.
¿Cómo murió Rocío Collado?
La muerte de Rocío Collado fue determinada como consecuencia de asfixia.
¿Qué se realizó recientemente en Mendoza?
Se llevó a cabo una marcha en reclamo por los femicidios ocurridos en la provincia en 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]