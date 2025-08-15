Familia de víctima de fentanilo critica a García Furfaro por sus declaraciones

Luis Ayala, papá de Leonel, una de las víctimas del fentanilo contaminado, manifestó que Ariel García Furfaro es un “irrespetuoso” y que está “desesperado” luego de sus polémicas declaraciones sobre las ampollas del opioide adulterado en sus laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Venimos escuchando a Furfaro y la verdad es que es un irrespetuoso con lo que dice, se contradice él mismo, se nota que está desesperado porque todo apunta contra su figura y empresa, aunque sabemos todos que no es el único responsable”, expresó Ayala en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Acerca de los dichos del empresario sobre las muertes en la causa, en la que sostiene que por ahora no se pudo comprobar que alguna ampolla haya matado a algún paciente, el papá de Leonel expuso: “Lo niega porque está acorralado y trata de cubrirse, pero nosotros vimos con el caso de mi hijo como empeoró su salud”.

En marzo de este año Leonel, de 32 años, fue al hospital por un fuerte dolor abdominal, allí le realizaron una endoscopia y el médico le perforó el páncreas. Luis destacó que el hospital no tenía los elementos para atenderlo, por lo que fue derivado al hospital Italiano de La Plata donde lo vuelven a operar: "Encontraron solo pequeñas infecciones, pero la cirugía fue exitosa".

Para mejorar su salud y dolores se le inyectó fentanilo, el cual estaba adulterado, lo que provocó un desgaste total en su organismo y terminó falleciendo: “El perito legista que nos asesoró nos dijo además que mi hijo recibió durante mucho tiempo el opioide, por lo que si salía vivo igual iba a tener secuelas”.

“Fue instantáneo. Le inyectaron el fentanilo y empezó a desmejorar. Su salud cayó en picada durante los días siguientes”, contó conmovido.

Mientras todavía se recupera del dolor de la muerte de su hijo, Luis sostiene que, como los otros familiares de víctimas, quieren “esclarecer quién fue, cómo fue, saber lo que pasó, porque hay una cadena de responsables. No es solo Furfaro, primero vamos por él, con toda la tropa que tiene, y después por los demás”.

“Esta es la peor crisis sanitaria a nivel mundial respecto a un medicamento adulterado. Uno de mis hijos tuvo una entrevista con un medio internacional muy reconocido y le dijeron que nunca escuchar un caso similar”, señaló Luis.

El papá de Leonel manifestó que todavía el empresario no reconoce que esto es “una masacre” porque todavía hay muchos fallecidos que no fueron reconocidos.

Días atrás Luis se reunió, junto con su esposa, con el juez Ernesto Kreplak para tener detalles de cómo avanza la causa. En este sentido, reconoció que iban a pedir que lo saquen de la investigación ya que no había logrado ninguna detención hasta el momento.

“Me explicó que iba a pasar en la causa y que estaba al 100% comprometido. Al parecer van a haber novedades en estos días. Tenemos que esperar”, dijo.

Respecto al discurso de Javier Milei en la jornada del jueves en La Plata, el hombre remarcó: “Yo le diría que no se meta porque su gobierno también es responsable, junto con el de la provincia de Buenos Aires y otros organismos como la ANMAT”.