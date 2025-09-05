En vivo

Sociedad

Falleció la fiscal Paolicelli del Ministerio Público de la Acusación en Rosario

Tenía 44 años y una reconocida trayectoria en causas de alta complejidad. El MPA expresó su profundo pesar por la pérdida.   

05/09/2025 | 17:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Falleció la fiscal Paolicelli del Ministerio Público de la Acusación en Rosario.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó este viernes con profundo pesar el fallecimiento de la fiscal Gisela Paolicelli, quien integraba el Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Rosario. Tenía 44 años y desde hacía tiempo enfrentaba una grave enfermedad.

Paolicelli fue una figura clave dentro del MPA desde su creación. Juró como fiscal adjunta en 2014 y titularizó su cargo en 2017. A lo largo de su carrera, se desempeñó en las unidades fiscales de Investigación y Juicio y de Homicidios Dolosos, llevando adelante causas de alto impacto social y judicial.

Entre 2018 y 2020, y nuevamente entre 2021 y 2023, presidió la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA, consolidándose como una voz firme y comprometida dentro del organismo.

Desde el MPA destacaron su labor con palabras de profundo respeto: “Cada uno de sus roles los ejerció con enorme valentía, compromiso y humanidad. Fue una excelente compañera y será recordada por todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado”.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ámbito judicial y político de Santa Fe, donde Paolicelli era ampliamente reconocida por su profesionalismo, integridad y compromiso con la justicia.

Desde el MPA acompañaron a su familia, amigos y allegados “en este momento de profunda tristeza”.

