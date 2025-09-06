FOTO: Falleció el encargado del Registro Civil de Abra Pampa en un siniestro vial.

Bruno Cari, jefe del Registro Civil de las Personas en Abra Pampa, falleció el viernes por la noche tras sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta por la ruta provincial N° 11, que conecta Tres Pozos con la capital de la Puna jujeña.

El siniestro ocurrió cuando Cari regresaba desde Casabindo hacia Abra Pampa, donde residía. Por causas que aún se investigan, perdió el control de su moto, derrapó y cayó violentamente sobre el camino terrado que une varias localidades de la zona.

Transeúntes que se encontraron con la escena dieron aviso a la Seccional 16°, desde donde se desplazó una comisión policial y se alertó al Same. A pesar de los intentos de reanimación realizados por el personal sanitario, Cari ya había fallecido al llegar al lugar.

Tras el accidente, su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital “Nuestra Señora del Rosario” de Abra Pampa y posteriormente entregado a sus familiares.

Cari tenía una extensa trayectoria en la región, tanto en el ámbito laboral como en los medios de comunicación locales, donde era ampliamente reconocido y respetado.