Extraditados desde Paraguay a Santa Fe: la historia detrás de la "boda narco"

FOTO: Extraditados desde Paraguay a Santa Fe: la historia de la pareja de la “boda narco”

La pareja Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, conocidos por su “boda narco” en 2022 cuando después de la fiesta ocurrió un triple crimen, fueron extraditados desde Paraguay a Santa Fe en un mega operativo y con dicho procedimiento se dio a conocer la historia detrás de este caso que conmocionó a la localidad de Ybarlucea.

El hecho tuvo lugar en enero de 2022 cuando un hombre, su hija de un año y su pareja fueron asesinados tras ser perseguidos por una camioneta cuando regresaban del casamiento de Rocha y Leguizamón.

Según la investigación, Maximiliano Iván Giménez, Elena Giménez y Erika Vanesa Romero abandonaron la fiesta y se dirigieron a Rosario. Sin embargo, en medio del trayecto, una camioneta Amarok blanca los interceptó y sus ocupantes los atacaron a tiros.

Con el avance de la pesquisa se pudo constatar que el casamiento de Rocha y Leguizamón era una “boda narco” y que el triple crimen estuvo ligado a un ataque narco, por su vinculación con la banda Los Monos, y a una deuda.

Luego del caso, la pareja se dio a la fuga y durante casi un año estuvieron prófugos de la Justicia argentina. Aun así, en enero de 2023 fueron capturados en Asunción, Paraguay, por efectivos de Interpol.

En las últimas horas, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional, los acusados fueron extraditados a Santa Fe donde serán juzgados por el "delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento".