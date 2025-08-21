Estudiante agredió a personal no docente en protesta en universidad chubutense
Un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco lanzó un tacho a trabajadores no docentes durante una protesta por salarios y presupuesto, generando preocupación y repudio entre las autoridades y la comunidad educativa.
21/08/2025 | 18:01Redacción Cadena 3
FOTO: Comodoro Rivadavia: un estudiante agredió a personal no docente en la UNPSJB
Un estudiante agredió a personal no docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.
Los trabajadores realizaban una protesta pacífica en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto cuando el alumno de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud les arrojó un tacho, de acuerdo a la información de ADNSUR.
El secretario general de la Asociación del Personal No Docente (APUNP), José Giri, sostuvo que el joven “tomó un tacho que tenía muchas bolsas de residuos y se lo tiró a unas compañeras” que participaban de la manifestación: “Explotó una botella de vidrio y nadie resultó herido”.
Según el dirigente gremial, el implicado dijo “dejen de hacer ruido, necesito estudiar” y agarró otro basurero que revoleó a otro chico: “Le pegó a un radiador y reventó el tacho”.
“Luego se fue a su aula. Nosotros estamos haciendo una medida de visibilización en el hall por el reclamo de nuestro salario y por presupuesto para la universidad”, agregó el hombre en diálogo con el medio local.
En este contexto, Giri afirmó que mantuvo una reunión con las autoridades de la casa de estudios, que “tomará las medidas correspondientes”, al tiempo que lamentó el hecho: “Es repudiable lo que pasó, es un sinsentido, hubo una tremenda violencia”.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la UNPSJB? Un estudiante agredió a personal no docente durante una protesta por mejores salarios y presupuesto.
¿Quién realizó la protesta? Los trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) fueron los que protestaron.
¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025 durante una manifestación pacífica.
¿Dónde se llevó a cabo la protesta? Se realizó en el hall de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Comodoro Rivadavia.
¿Cómo reaccionaron las autoridades? José Giri, secretario general de la APUNP, indicó que se mantuvo una reunión con las autoridades para discutir el incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]