Estudiante agredió a personal no docente en protesta en universidad chubutense

FOTO: Comodoro Rivadavia: un estudiante agredió a personal no docente en la UNPSJB

Un estudiante agredió a personal no docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

Los trabajadores realizaban una protesta pacífica en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto cuando el alumno de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud les arrojó un tacho, de acuerdo a la información de ADNSUR.

El secretario general de la Asociación del Personal No Docente (APUNP), José Giri, sostuvo que el joven “tomó un tacho que tenía muchas bolsas de residuos y se lo tiró a unas compañeras” que participaban de la manifestación: “Explotó una botella de vidrio y nadie resultó herido”.

Según el dirigente gremial, el implicado dijo “dejen de hacer ruido, necesito estudiar” y agarró otro basurero que revoleó a otro chico: “Le pegó a un radiador y reventó el tacho”.

“Luego se fue a su aula. Nosotros estamos haciendo una medida de visibilización en el hall por el reclamo de nuestro salario y por presupuesto para la universidad”, agregó el hombre en diálogo con el medio local.

En este contexto, Giri afirmó que mantuvo una reunión con las autoridades de la casa de estudios, que “tomará las medidas correspondientes”, al tiempo que lamentó el hecho: “Es repudiable lo que pasó, es un sinsentido, hubo una tremenda violencia”.