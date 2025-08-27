El "Turco" García criticó un insólito momento en Diputados

El exfutbolista, Claudio “Turco” García, volvió a criticar a los funcionarios de La Libertad Avanza al reaccionar en su cuenta de X a una insólita pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en medio de una sesión en Diputados.

“Y después yo no puedo ser diputado…”, escribió el “Turco” en su cuenta de la red social X, en uno más de sus comentarios que se hicieron virales por parte del exfutbolista sobre los políticos, lo que lo llevó a recibir críticas y elogios por igual.

Hay que recordar que el "Turco" García irá de candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios de los ’90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile. Tras su retiro, cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró recuperarse.