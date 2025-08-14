FOTO: El plan de la Ciudad para sumar 1.000 policías a la calle: la jugada para liberar a los que cuidan presos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporó 1.000 policías en la calle hasta fin de año en el marco del plan de Seguridad Integral.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el acto de egreso de los oficiales en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en la calle Santiago de Compostela 3801, en Parque Avellaneda.

Los uniformados, que realizaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), se desempeñarán en la Dirección Autónoma de Alcaidías con el objetivo de cuidar a los arrestados, al tiempo que los agentes que ejercían ese rol saldrán a patrullar los barrios.

Macri afirmó que "incorporar personal con experiencia permite movernos rápido y liberar policías que estaban cumpliendo una tarea para la que no habían sido formados", y agregó que esos oficiales "pueden volver a la calle" para brindarle seguridad a los vecinos.

El funcionario estuvo acompañado del ministro de Seguridad, Horacio Jiménez; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y el director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta.

En 2024 hubo 1.600 egresaron 1.600 policías, mientras que otros 1.000 comenzaron a recorrer las calles en los patrulleros.

A su vez, se incorporaron más móviles policiales, motos y cuatriciclos, se concretó la instalación de cámaras de seguridad en el 82% del territorio y 350 Puntos Seguros en plazas, parques, centros de trasbordo y estaciones de subte que sirven para llamar directamente al 911 en situaciones de emergencia.