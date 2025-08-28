El peso fuerte llegó para quedarse, afirmó el viceministro de Economía Daza

El viceministro de Economía, José Luis Daza, salió hoy al cruce de los sectores que alertan sobre la necesidad de un atraso cambiario y, en este punto, respecto del futuro del dólar, Daza aseguró que el "peso fuerte" llegó para quedarse.

"Si yo fuera un empresario argentino, no apostaría a que tipo de cambio más débil me va a salvar de mi situación. " Tampoco apostaría a que la economía no va a seguir abriéndose", sostuvo Daza.

Además, destacó la necesidad de seguir eliminando regulaciones en la Argentina y aseguró que el país es la cuarta economía más cerrada del mundo, al tiempo que ratificó la vigencia del esquema de bandas cambiarias, en medio del ruido electoral.

Durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, junto al expresidente del Banco Central Guido Sandleris, Daza consideró que existe un "problema profundo que trasciende la política monetaria del momento. La Argentina es la cuarta economía más cerrada del mundo, es un país que no puede crecer, que es volátil".

"Para crecer tenemos que invertir, tenemos que generar nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevas oportunidades de trabajo", dijo Daza.

El funcionario ponderó que se han hecho una “cantidad importante de reformas”, pero señaló que "todavía la parte gruesa, la más importante de las reformas estructurales que van a permitir que esta tasa de inversión aumente, no las hemos hecho".

Con respecto al impacto negativo que la fuerte suba de tasas podría tener sobre los niveles de actividad, Daza reconoció que eso puede ocurrir, pero destacó que si se encaran las reformas económicas pendientes, se verá un salto importante en la inversión, y eso contribuirá a acelerar el crecimiento.