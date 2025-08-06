FOTO: El pedido de la fiscalía en el juicio por el femicidio de Miramar: “Prisión perpetua para el asesino”

La fiscal que investiga el femicidio de Rosario Domínguez, una joven de 27 años que fue asesinada en la ciudad balnearia de Miramar, solicitó que la pareja de la víctima sea condenada a prisión perpetua.

De acuerdo a la información del diario La Capital, el 20 de abril de 2023, la víctima recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en una zona rural junto a Jacinto Ríos, novio de Domínguez, cuyo cuerpo tenía numerosos golpes que podrían haber sido causados mediante culatazos.

El hombre alertó a la Policía por el hallazgo sin vida de su mujer y las autoridades notaron ciertas contradicciones en la declaración del sospechoso, mientras que la fiscal Ana Caro también observó nerviosismo en su actitud y ordenó su detención.

La funcionaria judicial consideró que durante el juicio tramitado en el Tribunal Oral N°3 se acreditó la responsabilidad del imputado en el hecho, motivo por el que solicitó la pena máxima.

Ríos se encuentra sindicado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N°44 de Batán.

En el establecimiento rural situado en el kilómetro 15 de la ruta 177 los investigadores incautaron una soga y municiones, al tiempo que testigos afirmaron que Ríos ejercía violencia física, psicológica, sexual y económica sobre la damnificada.

Otra mujer que prestó testimonio dijo: “Ríos le pegaba, la aisló de la familia y ella no hacía la denuncia por los nenes, creía que no era grave”.

En tanto, Yésica, una de las hermanas de Rosario, sostuvo que el acusado la convencía de “ella y los hijos eran todo lo que tenía”: “Ella nunca quiso denunciarlo porque estaba sometida psicológicamente”.

El veredicto se dará a conocer el 14 de agosto.