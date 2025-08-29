En vivo

El misterio del camión paraguayo: llevaba 8 autos de lujo y una Harley Davidson que no estaba declarada

Gendarmería secuestró en Formosa un camión que venía de Paraguay. Llevaba ocho autos de alta gama y dos motos, pero una Harley Davidson no estaba declarada.

Efectivos de Gendarmería incautaron varios vehículos que eran trasladados en un camión de bandera paraguaya en la provincia de Formosa y la Justicia Federal investiga maniobras irregulares en la documentación presentada.

Según el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el operativo de control vial realizado por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 81, a la altura del Paraje Simbolar (Formosa), permitió el secuestro de ocho autos de alta gama y dos motocicletas de gran cilindrada que eran transportados en un camión proveniente de Paraguay.

Los efectivos del Grupo Vial “Ingeniero Juárez”, dependiente del Escuadrón 19, detuvieron la marcha de un transporte de cargas internacional y advirtieron que el dominio del semirremolque presentaba una cédula de identificación del automotor sin las medidas de seguridad reglamentarias.

Ante esta irregularidad, los uniformados procedieron a un control más exhaustivo de la carga, que estaba precintada y declarada en el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA).

Fue allí cuando detectaron que en la documentación figuraban nueve vehículos declarados, pero se había omitido una motocicleta Harley Davidson XL de 1.200 c.c.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, se secuestró el camión junto a la totalidad de la carga, en presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Las diligencias quedaron a cargo del ARCA Delegación Formosa.

¿Qué se incautó en Formosa? Gendarmería secuestró ocho autos de lujo y una Harley Davidson no declarada en un camión paraguayo.

¿Quién realizó el operativo? El operativo fue llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 81.

¿Cuándo ocurrió la incautación? La incautación se realizó durante un control vial en la provincia de Formosa.

¿Dónde se detectó la irregularidad? La irregularidad fue detectada en la cédula de identificación del semirremolque.

¿Por qué se secuestró la carga? Se secuestró por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

