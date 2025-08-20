En vivo

Argentina

Rosario

Flavia Dellamaggiore

Los Populares

Colorete Gianola

Lista manija

Sociedad

El Ministerio de Salud de Chaco negó que las dosis de fentanilo en un basurero sean contaminadas

El ministro Sergio Rodríguez confirmó que no pertenecen al laboratorio HLB Pharma, ni están vinculadas con el lote actualmente bajo investigación.

20/08/2025 | 12:16

FOTO: El Ministerio de Salud de Chaco negó que las dosis de fentanilo en un basurero sean contaminadas

El Ministerio de Salud de la provincia de Chaco negó que las dosis de fentanilo halladas días atrás en un basurero de Resistencia pertenezcan a las que están contaminadas y actualmente bajo investigación.

A través de una conferencia de prensa, el ministro Sergio Rodríguez aseguró que las dosis en cuestión fueron adquiridas por la provincia en 2022 y que su origen y proveedor están identificados.

El hallazgo de las ampollas ocurrió el martes por la noche cuando efectivos del Departamento Bomberos se presentaron por un alerta de que se encontró el opioide dentro de un basurero en el barrio Complejo Malvinas.

Ante las dudas generadas de si se trató de un descarte del fentanilo adulterado, producido por el laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., perteneciente a Ariel García Furfaro, este miércoles el ministro salió a dar luz respecto a qué derivó el análisis elaborado en el Instituto de Ciencias Forenses.

“Ese lote no fue producido por HLB Pharma. Sabemos quién fue el proveedor, el laboratorio, y cuándo se distribuyó el último remanente. Al asumir esta gestión, el volumen casi total ya no estaba disponible en los depósitos”, explicó.

Rodríguez también destacó que al inicio de la actual administración no existía un sistema unificado de gestión de insumos, lo que dificultaba la trazabilidad: “Desde mediados del año pasado logramos integrar los distintos sistemas, lo que nos permitió mejorar el seguimiento de los medicamentos”.

Por último, el funcionario subrayó: “Se trata de fentanilo producido por un laboratorio con proveedor identificado. Todo el fentanilo adquirido durante nuestra gestión provino de otros proveedores”.

Lectura rápida

¿Qué confirmó el Ministerio de Salud de Chaco?
Confirmó que las dosis halladas no pertenecen al laboratorio HLB Pharma ni están relacionadas con un lote contaminado.

¿Quién es el ministro de Salud de Chaco?
El ministro es Sergio Rodríguez.

¿Dónde se encontraron las dosis de fentanilo?
Las dosis fueron halladas en un basurero de Resistencia, en el barrio Complejo Malvinas.

¿Qué ocurrió durante la conferencia de prensa?
Rodríguez aclaró el origen de las dosis y la identificación del proveedor.

¿Cuándo se adquirieron las dosis de fentanilo?
Las dosis fueron adquiridas por la provincia en 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

