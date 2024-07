El mensaje del Servicio Secreto sobre la salud de Trump: "Esta a salvo"

El expresidente de los Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump resultó con una herida leve en medio de un tiroteo que se produjo esta tarde mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania.

El candidato fue rápidamente evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El responsable del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi, informó a través de la red X que el expresidente norteamericano “se encuentra a salvo”.

"Un incidente ocurrió la tarde del 13 de julio en un mitin de Trump en Pensilvania. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo. Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible", escribió.

/Inicio Código Embebido/

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.