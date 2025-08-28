FOTO: El macabro cálculo del femicida: sacó a los seis hijos de la casa y después prendió fuego a su mujer

El juicio contra el acusado de prender fuego y asesinar a su mujer en su vivienda comenzó este jueves en los tribunales penales de La Plata.

El proceso se desarrolla en la sede de 8 entre 56 y 57 y está a cargo del Tribunal Oral y Criminal IV, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali.

La Fiscalía de Juicio, representada por Lucas Domski, abrió la audiencia con su teoría del caso y adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para Héctor Carrizo, de 65 años, imputado por femicidio y amenazas agravadas en perjuicio de Romina Videla, de 37.

En tanto, la defensa, a cargo del abogado particular Juan Di Nardo, planteó en su alegato de apertura que pedirá la absolución de su asistido al considerar que "no será posible acreditar su autoría".

En esta primera jornada no declararon testigos, aunque fuentes judiciales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que durante el juicio se prevé la declaración de cerca de 30 testigos.

El debate oral y público continuará la próxima semana con las primeras declaraciones testimoniales.

Según la acusación fiscal, el 27 de marzo de 2020, entre las 20.30 y la medianoche, en una vivienda ubicada en 519 entre 184 y 185 de La Plata, Carrizo habría ejercido violencia física y psicológica contra Videla, amenazándola reiteradamente con quemarla.

De acuerdo con la investigación, el acusado inició un incendio en la casa, cumpliendo con las amenazas previas, mientras que antes, habría sacado de la vivienda a los seis hijos que convivían con la pareja, lo que para la Fiscalía constituye un indicio de su intención de matar a la damnificada.

La víctima logró salir del lugar, pero sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, motivo por el que fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde murió el 2 de abril de 2020 a causa de las graves heridas.