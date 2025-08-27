FOTO: El hijo de Leo Mattioli va a juicio por atropellar y matar a una mujer

Nicolás Mattioli, hijo del reconocido cantante, irá a juicio acusado de atropellar y matar a Claudia Laura Decurgez en septiembre del año pasado en Santa Fe. Dicha medida fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

A mediados de mayo, el Ministerio Público de Acusación provincial informó que la jueza María Celeste Minniti rechazó un pedido de suspensión de juicio para el músico de 32 años, y ahora, pese a las diversas presentaciones por parte del acusado, se volvió a ratificar que irá a juicio oral.

La jueza de la Cámara de Apelaciones, Marta Feijoó, confirmó que la negativa a la probation fue fundada de manera correcta por Minniti en primera instancia, por lo que mantuvo la decisión de resolver el caso en un juicio oral y público por el delito de homicidio culposo, destacaron desde el medio local Aire Digital.

Durante todo el proceso, el cantante intentó evitar llegar a debate abonando $10 millones como reparación, pero la jueza lo rechazó al considerarlo improcedente.

La fiscalía detalló que el homicidio de la ciclista ocurrió el sábado 21 de septiembre del año pasado, minutos antes de las 8:00 de la mañana, sobre la avenida Richieri, en cercanías de la intersección con la calle Libertad, en Santo Tomé.

En la audiencia precisó que “el acusado conducía de manera negligente una camioneta marca Ford modelo Ranger en dirección oeste-este a 53 kilómetros por hora, mientras que la víctima circulaba en bicicleta delante de él, en el mismo sentido y sobre la margen derecha de la calzada” y, según subrayó, “sin tomar las debidas precauciones, el investigado no advirtió la presencia de Decurgez y la embistió desde atrás”.

“Como resultado del impacto, la mujer salió despedida de la bicicleta y cayó a la derecha de la calzada”, señaló la fiscal y agregó que “sufrió un grave traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”.

Personal policial detalló que cuando arribó al lugar Mattioli intentó inculpar a la víctima, manifestando que “se había cruzado frente a la camioneta”, pero rápidamente pudo ser verificado debido a que “el siniestro vial fue registrado por cámaras de seguridad”.