FOTO: El garage del horror en Belgrano: la banda que hacía salideras y además vendía droga

Dos hombres con frondosos prontuarios fueron detenidos, acusados de encabezar una organización criminal que cometía salideras bancarias y traficaba estupefacientes, en el partido bonaerense de Moreno.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el 3 de abril pasado, el fiscal José María Campagnoli emitió un oficio judicial para que el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) determine la posible existencia de una banda delictiva que perpetraba robos en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Las pesquisas constataron que la estructura se encontraba integrada por cinco sospechosos, quienes vigilaban a los damnificados para luego asaltarlos a salida de las sucursales bancarias y sustraerles el dinero.

Los investigadores corroboraron que los acusados, oriundos de la zona oeste del conurbano, establecían “zonas seguras” para llevar a cabo los ilícitos en Sucre, la avenida Olazábal y Montañeses, al tiempo que detectaron un garaje, ubicado en Belgrano, en el que se planificaban los robos.

Además, los presuntos delincuentes acopiaban, fraccionaban y vendían droga en esa misma cochera, donde también guardaban armas, efectivo y otros objetos de relevancia.

Con todas las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez ordenó que se lleven a cabo cinco allanamientos a las viviendas donde residen los implicados.

La Policía Federal realizó los procedimientos y concretó las aprehensiones de dos hombres, apodados “Boli” y “Tiki”, que presentan numerosos antecedentes penales.

En los operativos se incautaron kilogramo de marihuana, un revólver, 18 teléfonos celulares y un vehículo, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.