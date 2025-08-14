El garage del horror en Belgrano: la banda que hacía salideras y además vendía droga
Detuvieron a dos líderes de una banda que hacía salideras bancarias en Belgrano. Usaban un garage del barrio para planear los robos y también para vender droga.
14/08/2025 | 19:56Redacción Cadena 3
FOTO: El garage del horror en Belgrano: la banda que hacía salideras y además vendía droga
Dos hombres con frondosos prontuarios fueron detenidos, acusados de encabezar una organización criminal que cometía salideras bancarias y traficaba estupefacientes, en el partido bonaerense de Moreno.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el 3 de abril pasado, el fiscal José María Campagnoli emitió un oficio judicial para que el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) determine la posible existencia de una banda delictiva que perpetraba robos en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Las pesquisas constataron que la estructura se encontraba integrada por cinco sospechosos, quienes vigilaban a los damnificados para luego asaltarlos a salida de las sucursales bancarias y sustraerles el dinero.
Los investigadores corroboraron que los acusados, oriundos de la zona oeste del conurbano, establecían “zonas seguras” para llevar a cabo los ilícitos en Sucre, la avenida Olazábal y Montañeses, al tiempo que detectaron un garaje, ubicado en Belgrano, en el que se planificaban los robos.
Además, los presuntos delincuentes acopiaban, fraccionaban y vendían droga en esa misma cochera, donde también guardaban armas, efectivo y otros objetos de relevancia.
Con todas las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez ordenó que se lleven a cabo cinco allanamientos a las viviendas donde residen los implicados.
La Policía Federal realizó los procedimientos y concretó las aprehensiones de dos hombres, apodados “Boli” y “Tiki”, que presentan numerosos antecedentes penales.
En los operativos se incautaron kilogramo de marihuana, un revólver, 18 teléfonos celulares y un vehículo, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Belgrano? Fueron detenidos dos hombres acusados de realizar salideras bancarias y venta de drogas.
¿Quiénes fueron detenidos? Los hombres llamados “Boli” y “Tiki”, con antecedentes penales, lideraban una organización criminal.
¿Cuándo se inició la investigación? La investigación se inició el 3 de abril pasado, por un oficio del fiscal José María Campagnoli.
¿Dónde se llevaban a cabo los robos? Los delitos se perpetraban en sucursales bancarias de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué se incautó en los allanamientos? Se encontraron marihuana, un revólver, teléfonos celulares y un vehículo durante los operativos.
[Fuente: Noticias Argentinas]