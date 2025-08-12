FOTO: El dueño del fentanilo contaminado tendría más de 100 caballos de carrera

Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios farmacéuticos apuntados por las 90 muertes causadas por fentanilo contaminado, sería propietario también de más de cien caballos de carreta.

El dato se conoció luego de que este lunes se conociera un video de tiempo atrás en el que se observa a los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro en medio de un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro.

El episodio tuvo lugar en octubre de 2022 e incluyó destrozos y una pelea a trompadas con directivos y policías.

Según supo Noticias Argentinas, el incidente, que ahora cobra una nueva relevancia, ocurrió durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club, donde un caballo del stud "Mamina", propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza".

La decisión de los comisarios deportivos desató la furia de los hermanos. Damián García Furfaro se subió a los carteles indicadores y rompió la marquesina, una escena que quedó registrada en un video. Pero el escándalo no terminó ahí: en el palco de autoridades, se trenzaron a golpes de puño con directivos del hipódromo y personal policial. "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”, relató un testigo a Clarín.

Como consecuencia del episodio, el stud "Mamina" fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la "prohibición por tiempo indeterminado" para acceder a los palcos. Además, se inició una causa penal por "atentado y resistencia a la autoridad".

En su descargo judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente de comportamiento violento se suma a otro episodio en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.