El biógrafo de Milei defendió al exmarido de Julieta Prandi, condenado por violación

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, generó una fuerte polémica en las redes sociales al defender a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien este miércoles fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. En una serie de posteos en la red social X, Márquez puso en duda el testimonio de la actriz y cuestionó el fallo de la Justicia.

Según supo Noticias Argentinas, mientras se conocía el veredicto que condenó a Contardi, el escritor publicó: "Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad (...) con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

Y agregó, en un tono que fue repudiado por miles de usuarios: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente".

Márquez sostuvo que la única prueba en la causa era el testimonio de la propia Prandi y que, por lo tanto, el juez tuvo que condenar al exmarido "haciendo una profesión de Fé". "Conclusión: NO ME CIERRA NADA", sentenció.

Las declaraciones del biógrafo presidencial contrastan con la contundencia del fallo del Tribunal de Campana, que condenó a Contardi a 19 años de prisión y ordenó su inmediata detención por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Tras la sentencia, Julieta Prandi, visiblemente conmovida, declaró: "Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó". La actriz, que sufrió una descompensación en la sala, agradeció el apoyo de su familia y de su actual pareja, Emanuel Ortega. Su abogado, Fernando Burlando, calificó el fallo como "un caso bisagra" para todas las víctimas de abuso y violencia.