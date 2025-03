El autódromo Juan Manuel Fangio recibe la primera fecha del TCR South America

El rugir de los motores vuelve a encenderse en Rosario con la apertura de la temporada 2025 del TCR South America Banco BRB, que este fin de semana tendrá su primera fecha en el autódromo Juan Manuel Fangio. La ciudad, reconocida por su tradición fierrera, será protagonista de un espectáculo internacional que no solo contará con figuras destacadas, sino que además marca el inicio de una agenda casi completa para el circuito local.



El Gran Premio Paladini reunirá a los principales equipos y pilotos de la región, incluyendo el esperado debut del Honda YPF Racing, que pondrá en pista cinco unidades Civic Type R con nombres de peso: Leonel, Tiago y Mariano Pernía, Adrián Chiriano y el brasileño Nelsinho Piquet, expiloto de Fórmula 1. Además, la grilla tendrá otra novedad histórica con la participación de Maria Nienkötter, la primera mujer que disputará la temporada completa de la categoría.



El equipo local Paladini Racing también será protagonista con la presencia de Fabián Yannantuoni, acompañado por el rosarino Santino Balerini y Juan Ángel Rosso, quienes conducirán los modelos Lynk & Co 03 TCR y Toyota Corolla. En total, serán 15 autos en la grilla del TCR y otros 85 vehículos de las Agrupadas Federadas, lo que garantiza un fin de semana con más de 100 máquinas en pista y un espectáculo de primer nivel.



La actividad en el Fangio comenzó el viernes con pruebas comunitarias y seguirá hasta el domingo, cuando se disputen las dos finales del TCR South America: la primera a las 9:13 y la segunda a las 12:13. Las carreras prometen acción pura en un circuito, con un trazado de 4.000 metros que combina velocidad y maniobras al límite.



Para Rosario, este evento es el puntapié inicial de un año cargado de actividad automovilística. El presidente del autódromo, Fabián Svegliati, confirmó que ya tienen comprometidas fechas del Top Race, Turismo Pista, TC 2000, Turismo Nacional y las Agrupadas, mientras que el gran anhelo es concretar el regreso de categorías de la ACTC, como el TC Mouras y TC Pick Up, y abrirle la puerta al retorno del Turismo Carretera.