FOTO: Dramático rescate de un hombre que se arrojó al vacío desde un puente

Dramático rescate de un hombre que se arrojó al vacío desde un puente en Tafí Viejo. La tentativa de suicidio fue advertida por efectivos de la División Patrulla Motorizada Tafí Viejo, que contuvieron la situación hasta que llegó al lugar personal del C.E.R.O, empleados municipales y bomberos locales.

En horas de la mañana del viernes, un equipo de la Dirección de Fuerzas Especiales intervino en una situación de crisis registrada en jurisdicción de Villa Obrera, específicamente en un puente de calle Maipú al 1000 de la ciudad de Tafí Viejo. Al llegar al lugar, el equipo táctico del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, a cargo del oficial subayudante Mariano Castañares, se entrevistó con familiares de un hombre de 53 años que intentaba quitarse la vida.

Ante la desesperante situación, el negociador policial, sargento ayudante Daniel Romano, comenzó un diálogo con escucha activa, aunque el hombre continuaba manifestando un alto grado de agresividad y amenazaba con realizarse heridas con una navaja.

“Tras ocho horas tensas de negociación, este sujeto no desistió de su actitud llegando a la extrema decisión de autoflagelarse con el arma blanca en zona de su tórax y cuello, tomando luego de esto la determinación de arrojarse al vacío de aproximadamente unos 20 metros de altura, cayendo pesadamente sobre la maleza del lugar. De inmediato se procedió al descenso con un equipo de rescate (camillas, cuello ortopédico y demás elementos) a los fines de su extracción e inmediata atención por personal del Siprosa, siendo luego trasladado a un hospital de San Miguel de Tucumán”, informó el oficial subayudante Mariano Castañares.

Seguidamente se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal Criminal de Capital, y el oficial de turno de la Comisaría Villa Obrera labró las actuaciones correspondientes, haciendo constar que el procedimiento estuvo a cargo del comité de crisis supervisado por el comisario inspector Daniel Luna, jefe de Zona 4 de Unidad Regional Norte.