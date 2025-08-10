En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Domingo soleado y agradable en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en la semana

Para esta jornada, se espera una máxima de 22 grados, con cielo mayormente despejado. Para el lunes y martes, se prevén días "primaverales". Mirá el pronóstico extendido.

10/08/2025 | 07:27Redacción Cadena 3

FOTO: El Parque del Chateau, una gran opción para disfrutar este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo agradable en la ciudad de Córdoba, con cielo mayormente despejado por la mañana y algo de nubosidad hacia la tarde y noche. La temperatura máxima llegará a 22°C, mientras que la mínima fue de 7.6°C, a las 7 de la mañana. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve desde el sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Para el lunes, el panorama se mantendrá estable y con buen tiempo. La jornada comenzará con algunas nubes, pero el sol será protagonista durante gran parte del día. Se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima que alcanzará los 23°, con viento del sur de intensidad moderada a leve.

El martes continuará con condiciones similares, con cielo mayormente soleado y temperaturas en ascenso: mínima de 9° y máxima de 24°. El viento se mantendrá del sur, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, y sin probabilidad de lluvias.

En resumen, Córdoba disfrutará de un inicio de semana con clima estable, sin precipitaciones y temperaturas templadas, ideal para actividades al aire libre antes del descenso térmico que se espera a partir del miércoles.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho