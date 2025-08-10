Domingo soleado y agradable en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo agradable en la ciudad de Córdoba, con cielo mayormente despejado por la mañana y algo de nubosidad hacia la tarde y noche. La temperatura máxima llegará a 22°C, mientras que la mínima fue de 7.6°C, a las 7 de la mañana. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve desde el sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Para el lunes, el panorama se mantendrá estable y con buen tiempo. La jornada comenzará con algunas nubes, pero el sol será protagonista durante gran parte del día. Se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima que alcanzará los 23°, con viento del sur de intensidad moderada a leve.

El martes continuará con condiciones similares, con cielo mayormente soleado y temperaturas en ascenso: mínima de 9° y máxima de 24°. El viento se mantendrá del sur, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, y sin probabilidad de lluvias.

En resumen, Córdoba disfrutará de un inicio de semana con clima estable, sin precipitaciones y temperaturas templadas, ideal para actividades al aire libre antes del descenso térmico que se espera a partir del miércoles.