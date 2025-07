Directivo de Mercado Libre habló sobre el cierre de las oficinas en Córdoba

Mercado Libre anunció que implementará un modelo de trabajo completamente remoto en la Ciudad de Córdoba debido a las elevadas tasas municipales.

Esta decisión se produce tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la municipalidad sobre el pago de tasas municipales, que ascienden a 770 millones de pesos mensuales.

Daniel Gándara vicepresidente de Tecnología y Productos de Mercado Libre, en diálogo con Cadena 3 , explicó que "la decisión está tomada y vamos a volver a trabajar desde casa". La empresa considera que el monto de las tasas es "totalmente desproporcionado".

Gánara señaló que "no hay manera de explicarlo" y que la tasa es por una contraprestación que no reciben. En comparación, en otras ciudades donde opera la empresa, como Buenos Aires, no se paga nada o las tasas son mucho más bajas.

La compañía tiene actualmente 1.260 empleados en Córdoba, y aunque cambia la modalidad de trabajo, el directivo aseguró que "los planes se mantienen" y que el equipo seguirá creciendo.

A pesar de los desafíos, Gándara llevó tranquilidad sobre la operación de Mercado Libre en Córdoba, afirmando que "el negocio sigue funcionando" y que los planes de contratación continúan.