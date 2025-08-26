Diez Jóvenes Sobresalientes: quiénes pueden postularse y hasta cuándo hay tiempo
Gregorio Díaz Lucero, jurado del certamen llevado a cabo por la Bolsa de Comercio de Córdoba habló con Cadena 3.
FOTO: Gregorio Díaz Lucero, jurado del certamen.
La Bolsa de Comercio de Córdoba abrió las postulaciones para la 38º edición del Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, una iniciativa que desde hace más de tres décadas distingue a jóvenes cordobeses que, con esfuerzo, talento y compromiso, generan un impacto positivo en la sociedad.
Gregorio Díaz Lucero, vocero del certamen en diálogo con Cadena 3 invitó a todos los jóvenes de la provincia a participar: "Es muy importante hacer una convocatoria a todos los jóvenes que se sientan que tienen capacidad para hacerlo”, afirmó Díaz Lucero, quien destacó que incluso familiares y amigos pueden postular a jóvenes que consideren merecedores del reconocimiento.
Los candidatos deben tener entre 18 y 35 años y pueden provenir de diversas categorías, tales como labor social, política, vida académica, deportes y emprendedurismo. "Hay muchos casos sumamente interesantes", mencionó el vocero, refiriéndose a jóvenes que han destacado en distintos ámbitos.
Los jóvenes tienen tiempo para postularse hasta el 10 de octubre.
"Es muy importante que la bolsa le ponga visibilidad a estos jóvenes", señaló Díaz Lucero, quien resalta que el esfuerzo y sacrificio son claves en el éxito de los participantes.
"Cada año el jurado se queda con un sabor amargo de 2 o 3 que se han quedado afuera", confesó, resaltando que hay muchos más jóvenes talentosos que no logran ser reconocidos.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en noviembre de 2025, en el tradicional evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, que cada año convoca a líderes de distintos sectores de la sociedad.
Para postular y conocer más sobre el Certamen, se puede ingresar a: www.bolsacba.com.ar/certamen
