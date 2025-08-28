FOTO: Detuvieron al último integrante de la banda que explotaba mujeres en un cine de Ciudadela

El último integrante de la banda acusada de explotar sexualmente mujeres transgénero en un cine de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, fue detenido y de este modo se logró desbaratar por completo a la organización. En el primer procedimiento que hubo en la causa lograron rescatar a seis víctimas y dos sujetos fueron arrestados.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron al tercer integrante de una organización criminal, la cual había empezado a ser desarticulada a mediados de julio de este año cuando los agentes clausuraron el establecimiento, lugar que ya había sido denunciado por vecinos en reiteradas oportunidades.

Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio N°14 de San Martín, a cargo de Vanesa Leggio, en aquella ocasión los uniformados lograron rescatar a seis víctimas y detener a dos sujetos involucrados en las actividades referidas, secuestrando a su vez decenas de elementos de interés para la causa.

“Sin embargo, después de analizar aquel material incautado, se comprobó la implicancia de un tercer miembro de la banda, por lo que la judicatura actuante ordenó que se lo arreste”, informaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes policiales.

Por esa razón, en agosto los efectivos de dicho departamento interventor iniciaron una segunda etapa de la investigación.

Durante los cotejos de nuevos datos, se identificó al referido sujeto, arribando a la conclusión de que los dos detenidos y el buscado integraban una asociación criminal que trabajaba de manera coordinada efectuando actividades ilícitas vinculadas al proxenetismo, dentro de dicho cine.

Del mismo modo, se estableció la existencia de dos inmuebles ubicados en las localidades de Wilde y Villa Domínico, que serían utilizados por el prófugo para ocultarse.

Con el total de los datos aportados, el Juzgado de Garantías en lo Penal Nº3 de San Martín, a cargo de Mariano José Grammatico Mazzari, “ordenó realizar allanamientos en los domicilios investigados, situados sobre las calles Bolívar al 5400 y San Isidro al 5000”.

En el marco de los procedimientos, se logró la detención del tercer responsable, que sería el hermano de uno de los anteriores capturados, efectuándose además el secuestro de su celular.

El detenido, argentino de 59 años, quedó junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.842, que regula la “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.