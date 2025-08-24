Detuvieron a un tiratiros tras persecución y hallaron nueve vainas en Centen

Este domingo al mediodía, personal del Comando Radioeléctrico de Rosario intervino en dos hechos vinculados con abuso de armas de fuego en la zona oeste de la ciudad.

El primero ocurrió cerca de las 11.50, cuando durante un control vehicular en bulevar Oroño al 4100 los agentes escucharon detonaciones en dirección al oeste. Al dirigirse al lugar, observaron una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes que cruzaron un semáforo en rojo. Tras una persecución controlada, en calle Brandoni y las vías, los sospechosos abandonaron una moto Honda Falcon 400 cc negra —con pedido de captura activo y sin dominio visible— y continuaron la fuga a pie. Uno de ellos, identificado como Néstor David R. D., fue detenido en Piedras al 1400. En su poder se secuestró una pistola Glock P80 calibre 9 mm.

Poco después, a las 12.20, otra comisión policial acudió a Centeno al 2300 tras un aviso por detonaciones de arma de fuego. En el lugar hallaron nueve vainas servidas sobre la vía pública y una nota amenazante. No se registraron heridos.

Ambos hechos son investigados por la Unidad Regional II y quedaron a disposición de la Fiscalía correspondiente.