FOTO: Detuvieron a un hombre por golpear a su expareja en Rosario

La Policía aprehendió a un hombre de 42 años, acusado de golpear a su expareja, una mujer de 37 que fue hallada inconsciente y con lesiones debajo de la cama del domicilio del agresor, ubicado en Santiago del Estero al 400, en la ciudad de Rosario.

Según el portal de Rosario3, el hecho ocurrió este domingo, cuando los familiares de la víctima llegaron hasta la casa porque no podían comunicarse con ella y su hija había advertido que llevaba varias horas sin verla.

Al ingresar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán encontraron a la mujer en el suelo, cubierta con una frazada, mientras el denunciado negó que estuviese allí.

La víctima sufrió politraumatismos, entre ellos un golpe en el cráneo, y fue trasladada al hospital Centenario, donde permanece internada. Tras recuperar la consciencia, declaró que había discutido con su expareja antes de recibir la agresión.