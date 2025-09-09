En vivo

Sociedad

Detuvieron a un hombre por golpear a su expareja en Rosario

El detenido fue trasladado a la comisaría 6ª y quedó a disposición de la Justicia.

09/09/2025 | 12:59Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un hombre por golpear a su expareja en Rosario

La Policía aprehendió a un hombre de 42 años, acusado de golpear a su expareja, una mujer de 37 que fue hallada inconsciente y con lesiones debajo de la cama del domicilio del agresor, ubicado en Santiago del Estero al 400, en la ciudad de Rosario.

Según el portal de Rosario3, el hecho ocurrió este domingo, cuando los familiares de la víctima llegaron hasta la casa porque no podían comunicarse con ella y su hija había advertido que llevaba varias horas sin verla. 

Al ingresar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán encontraron a la mujer en el suelo, cubierta con una frazada, mientras el denunciado negó que estuviese allí.

La víctima sufrió politraumatismos, entre ellos un golpe en el cráneo, y fue trasladada al hospital Centenario, donde permanece internada. Tras recuperar la consciencia, declaró que había discutido con su expareja antes de recibir la agresión.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 42 años fue detenido bajo acusaciones de haber golpeado a su expareja.

¿Qué ocurrió con la víctima? La mujer de 37 años fue hallada inconsciente y con lesiones debajo de la cama del agresor.

¿Dónde sucedieron los hechos? En la casa del agresor, ubicada en Santiago del Estero al 400, en la ciudad de Rosario.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Ocurrió el domingo, cuando los familiares de la víctima la buscaron.

¿Qué medidas tomó la Justicia? El fiscal Agustín Fertitta solicitó las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

