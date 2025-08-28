FOTO: Detuvieron a mujer en Caballito por portar tarjetas de terceros y un posnet

Una mujer trans fue detenida en el barrio porteño de Caballito por circular con varios documentos y tarjetas a nombre de terceros y un posnet, por lo que la Justicia formuló cargos en su contra por “estafa”.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Dirección de Intervenciones Rápidas N°3 interceptaron a la sospechosa en la calle Agustín Méndez al 1.300, al advertir que intentó evadir el control.

Los oficiales de la Policía de la Ciudad procedieron a identificarla y corroboraron que entre sus prendas llevaba dos DNI, un posnet de cobro, dos tarjetas de débito, una de crédito, una SUBE y una tarjeta de beneficios de cine.

Toda los elementos se encontraban a nombre de otras personas, motivo por el que el Juzgado Federal N°6 ordenó el arresto y la confiscación de los objetos de valor.

A su vez, el magistrado interviniente calificó el caso como “estafa y apropiación indebida”.