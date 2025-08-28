Detuvieron a mujer en Caballito por portar tarjetas de terceros y un posnet
La Justicia formuló cargos por "estafa y apropiación indebida".
28/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3
Una mujer trans fue detenida en el barrio porteño de Caballito por circular con varios documentos y tarjetas a nombre de terceros y un posnet, por lo que la Justicia formuló cargos en su contra por “estafa”.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Dirección de Intervenciones Rápidas N°3 interceptaron a la sospechosa en la calle Agustín Méndez al 1.300, al advertir que intentó evadir el control.
Los oficiales de la Policía de la Ciudad procedieron a identificarla y corroboraron que entre sus prendas llevaba dos DNI, un posnet de cobro, dos tarjetas de débito, una de crédito, una SUBE y una tarjeta de beneficios de cine.
Toda los elementos se encontraban a nombre de otras personas, motivo por el que el Juzgado Federal N°6 ordenó el arresto y la confiscación de los objetos de valor.
A su vez, el magistrado interviniente calificó el caso como “estafa y apropiación indebida”.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Una mujer trans fue detenida en Caballito por portar documentos y tarjetas de otros.
¿Quién fue detenida? Una mujer trans que circulaba con tarjetas a nombre de terceros.
¿Dónde ocurrió? En el barrio porteño de Caballito.
¿Cuándo se detuvo? La detención ocurrió el jueves 28 de agosto de 2025.
¿Cómo fue la detención? Fue interceptada por la Policía tras intentar evadir un control.
[Fuente: Noticias Argentinas]