En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a mujer en Caballito por portar tarjetas de terceros y un posnet

La Justicia formuló cargos por "estafa y apropiación indebida".

28/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a mujer en Caballito por portar tarjetas de terceros y un posnet

Una mujer trans fue detenida en el barrio porteño de Caballito por circular con varios documentos y tarjetas a nombre de terceros y un posnet, por lo que la Justicia formuló cargos en su contra por “estafa”.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Dirección de Intervenciones Rápidas N°3 interceptaron a la sospechosa en la calle Agustín Méndez al 1.300, al advertir que intentó evadir el control.

Los oficiales de la Policía de la Ciudad procedieron a identificarla y corroboraron que entre sus prendas llevaba dos DNI, un posnet de cobro, dos tarjetas de débito, una de crédito, una SUBE y una tarjeta de beneficios de cine.

Toda los elementos se encontraban a nombre de otras personas, motivo por el que el Juzgado Federal N°6 ordenó el arresto y la confiscación de los objetos de valor.

A su vez, el magistrado interviniente calificó el caso como “estafa y apropiación indebida”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una mujer trans fue detenida en Caballito por portar documentos y tarjetas de otros.

¿Quién fue detenida? Una mujer trans que circulaba con tarjetas a nombre de terceros.

¿Dónde ocurrió? En el barrio porteño de Caballito.

¿Cuándo se detuvo? La detención ocurrió el jueves 28 de agosto de 2025.

¿Cómo fue la detención? Fue interceptada por la Policía tras intentar evadir un control.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho