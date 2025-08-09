Detuvieron a dos personas con pedido de captura internacional en Barracas

La Policía de la Ciudad detuvo en Barracas, en procedimientos distintos, a dos ciudadanos peruanos que tenían pedidos internacionales de detención por causas de robo y abuso sexual de menores.

En el primero de los casos, un hombre de 37 años, fue interceptado por personal Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad en la avenida Vélez Sarsfield y California, luego de que intentara alejarse abruptamente cuando vio a los oficiales que estaban en la zona.

Al identificarlo, además de hallarle cocaína, los agentes constataron sus datos con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y corroboraron que sobre él pesaba un pedido de captura internacional con código rojo de Interpol, a solicitud de la Justicia de Perú, por el delito de robo agravado.

La rápida identificación fue posible gracias a que hace unas semanas se puso en vigencia un protocolo entre el Ministerio de Seguridad porteño e Interpol por el cual cada efectivo de la Policía de la Ciudad puede verificar en tiempo real si una persona tiene pedido de captura internacional.

Finalmente, tras entablar una comunicación con Interpol se confirmó que el pedido de captura sigue activo, por lo que resultó detenido y puesto a disposición del Juzgado en lo Criminal Federal N°6.

La segunda captura ocurrió también en Barracas, cuando personal de la Comisaría Vecinal 4D realizaba un control preventivo en la calle Luna al 1600 y detectó a un hombre de 38 años que mostró una actitud evasiva, intentando cambiar de recorrido al notar la presencia policial.

Al identificarlo, se comprobó que tenía una orden internacional de detención vigente por abuso sexual contra menores de edad, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho Este, en Perú.

Rápidamente, tras consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 6, a cargo de la Dra. Sáenz, se ordenó la detención del imputado y su inmediato traslado.