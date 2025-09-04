En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detienen en Villa Gobernador Gálvez a sospechoso de violento robo en Córdoba

El detenido, identificado como Emanuel D. S., era buscado por su presunta participación en un asalto a mano armada a una vivienda del barrio El Corcovado, en Villa Rumipal, ocurrido el 6 de agosto.    

04/09/2025 | 21:01Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Detienen en Villa Gobernador Gálvez a sospechoso de violento robo en Córdoba.

FOTO: Detienen en Villa Gobernador Gálvez a sospechoso de violento robo en Córdoba.

FOTO: Detienen en Villa Gobernador Gálvez a sospechoso de violento robo en Córdoba.

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves en el marco de una causa por robo calificado y lesiones ocurrido el mes pasado en la localidad cordobesa de Villa Rumipal. La aprehensión se produjo durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez.

El detenido, identificado como Emanuel D. S., era buscado por su presunta participación en un asalto a mano armada a una vivienda del barrio El Corcovado, en Villa Rumipal, ocurrido el 6 de agosto. Según la investigación, al menos cinco personas participaron del hecho, durante el cual los moradores de la casa fueron agredidos físicamente además de despojados de sus pertenencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que actuó en colaboración con grupos tácticos de irrupción. La detención de Emanuel D. S. se concretó a partir de un pedido de colaboración de la Policía de Córdoba y una orden de captura vigente emitida por la Justicia.

Durante los operativos también se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y vehículos que, según fuentes de la causa, podrían estar vinculados al hecho investigado. Todo el material quedó a disposición de la fiscal cordobesa Paula del Luján Bruera, a cargo del caso.

Se trata del segundo arresto relacionado con esta causa. El mes pasado, ya había sido detenido otro presunto integrante de la misma banda, identificado como Raúl Jonathan N.

La investigación continúa en curso con el objetivo de identificar y localizar al resto de los implicados.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho