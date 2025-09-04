Detienen en Villa Gobernador Gálvez a sospechoso de violento robo en Córdoba

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves en el marco de una causa por robo calificado y lesiones ocurrido el mes pasado en la localidad cordobesa de Villa Rumipal. La aprehensión se produjo durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez.

El detenido, identificado como Emanuel D. S., era buscado por su presunta participación en un asalto a mano armada a una vivienda del barrio El Corcovado, en Villa Rumipal, ocurrido el 6 de agosto. Según la investigación, al menos cinco personas participaron del hecho, durante el cual los moradores de la casa fueron agredidos físicamente además de despojados de sus pertenencias.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que actuó en colaboración con grupos tácticos de irrupción. La detención de Emanuel D. S. se concretó a partir de un pedido de colaboración de la Policía de Córdoba y una orden de captura vigente emitida por la Justicia.

Durante los operativos también se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y vehículos que, según fuentes de la causa, podrían estar vinculados al hecho investigado. Todo el material quedó a disposición de la fiscal cordobesa Paula del Luján Bruera, a cargo del caso.

Se trata del segundo arresto relacionado con esta causa. El mes pasado, ya había sido detenido otro presunto integrante de la misma banda, identificado como Raúl Jonathan N.

La investigación continúa en curso con el objetivo de identificar y localizar al resto de los implicados.