Un ciudadano chino de 24 años, identificado como Huang L., fue detenido esta mañana en las oficinas de Migraciones de Rosario tras activarse una alerta roja de Interpol por delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión.

El operativo fue coordinado por la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe, cuyo jefe, Claudio Romano, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario los pormenores del caso en conferencia de prensa.

Según el parte oficial, el arresto se produjo alrededor de las 10:00 hs en la Dirección Nacional de Migraciones (Urquiza al 1700), cuando Huang L. se presentó para realizar un trámite. Al ingresar sus datos al sistema, saltó la notificación de Interpol China, emitida en octubre de 2022 por la Oficina de Seguridad Pública de Putian.

Personal de la Brigada Motorizada acudió al lugar y procedió a su detención, trasladándolo a la Comisaría 2da para su procesamiento. Romano detalló que el joven quedó a disposición del Juzgado Federal N°4 y que mañana prestará declaración ante la Justicia 2.

Huang L. ya tenía historial delictivo en Argentina. En diciembre de 2017, fue arrestado en la zona sur de Rosario (Necochea y Quintana) junto a otros connacionales, tras ser encontrado en posesión de un arma de fuego. En 2018, firmó un juicio abreviado y recuperó su libertad, aunque la justicia china lo seguía buscando por los delitos de extorsión y privación de libertad, cometidos antes de su llegada al país 2.

Romano aclaró que, pese a la orden de captura vigente desde 2022, Huang L. logró permanecer en Argentina sin ser detectado hasta hoy: "Estaba viviendo en el país, y al realizar el trámite migratorio, el sistema alertó sobre su situación".

El jefe de la URII admitió que el caso es inusual en Rosario, ya que no son frecuentes las detenciones de extranjeros con pedidos de Interpol. Sin embargo, destacó la eficacia del protocolo aplicado: "La alerta surgió en 2022, pero recién hoy, al gestionar su documentación, se activó la respuesta policial".

Las actuaciones judiciales continuarán en sede federal, donde se evaluará su extradición a China. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia en dependencias policiales.