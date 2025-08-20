FOTO: Detienen a financista por estafar a más de 40 personas en Rosario

Un conocido financista, que está detenido acusado de estafar a más de 40 personas en Rosario, será imputado este jueves por ofrecer distintos terrenos para la venta y cobraba importantes sumas de dinero en concepto de señas y de compra-venta, así como también evasión y venta de divisas.

La causa contra Pablo Arcamone tuvo su origen en abril de este año cuando la Fiscalía de Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Luis Sebastián Narvaja, solicitó al personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario la realización de tareas investigativas tendientes a establecer las presuntas estafas y al comercio de venta de divisas.

En consecuencia, según supo la agencia Noticias Argentinas, los efectivos emprendieron diversos trabajos de campo y análisis, los cuales determinaron la existencia de una organización dedicada a estafas y evasión de controles fiscales y regulatorios, utilizando como fachada casas de cambio de moneda.

Arcamone se encuentra sospechado de haber realizado una serie de defraudaciones, ofreciendo distintos terrenos para la venta a más de 40 damnificados, a quienes les cobró importantes sumas de dinero en concepto de señas y de compra-venta. En las denuncias, las víctimas de dichas estafas aseguraron que nunca recibieron a cambio la propiedad de aquellos lotes.

Respecto al delito de lavado de activos, se pudo determinar que dicha maniobra consistía en “reingresar la totalidad de los montos obtenidos a través de distintas mutuales en las que el imputado figuraba como presidente, vocal u otros diferentes cargos que ostentaba, dándole a esas operaciones una apariencia de legalidad”.

De esta manera, se dispuso la ejecución de tres órdenes de allanamiento donde se logró la detención de Arcamone y se secuestraron más de $100 millones, 8.000 dólares, 5.940 euros, 42 celulares, varias notebooks y pendrives, una pistola calibre 9 milímetros, gran cantidad de municiones y documentación de interés para la causa.

Se espera que en las próximas horas sea imputado por los delitos de estafa, administración fraudulenta y lavado de activos.