Desmantelaron una organización que vendía medicamentos ilegales en La Matanza
Los identificados quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.
01/09/2025 | 16:46Redacción Cadena 3
Una organización que se dedicaba al comercio ilegal de medicamentos fue desmantelada en el partido bonaerense de La Matanza, al tiempo que se identificaron a una mujer de 61 años y un joven de 25.
La investigación comenzó a causa de una denuncia radicada en la División Delitos Federales de la Policía Federal, motivo por el que los agentes informaron sobre la situación a la División Delitos contra la Salud Pública.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón intervino en el caso, ordenó tareas de campo a fin de hallar a los responsables y los uniformados constataron que existen dos puestos en la feria conocida como “Casmma”, ubicada en Rafael Castillo, donde se vendían diversos fármacos, entre ellos psicotrópicos, indicaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.
A su vez, se localizaron dos viviendas, una en Isidro Casanova, sobre la calle Lascano, y la otra en Villa Luzuriaga, emplazada en Alberto Lartigau, en los que se secuestraron un gran número de medicamentos que supera los $8 millones, tales como ibuprofeno, calmantes relacionados a operaciones de ortodoncia, amoxicilina, paracetamol, calmantes para dolores y antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos, todos en distintos formatos y tamaños.
Los implicados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.
[Fuente: Noticias Argentinas]