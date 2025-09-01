En vivo

Sociedad

Desmantelaron una organización que vendía medicamentos ilegales en La Matanza

Los identificados quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.

01/09/2025 | 16:46Redacción Cadena 3

FOTO: Desmantelaron una organización que vendía medicamentos ilegales en La Matanza

Una organización que se dedicaba al comercio ilegal de medicamentos fue desmantelada en el partido bonaerense de La Matanza, al tiempo que se identificaron a una mujer de 61 años y un joven de 25.

La investigación comenzó a causa de una denuncia radicada en la División Delitos Federales de la Policía Federal, motivo por el que los agentes informaron sobre la situación a la División Delitos contra la Salud Pública.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón intervino en el caso, ordenó tareas de campo a fin de hallar a los responsables y los uniformados constataron que existen dos puestos en la feria conocida como “Casmma”, ubicada en Rafael Castillo, donde se vendían diversos fármacos, entre ellos psicotrópicos, indicaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

A su vez, se localizaron dos viviendas, una en Isidro Casanova, sobre la calle Lascano, y la otra en Villa Luzuriaga, emplazada en Alberto Lartigau, en los que se secuestraron un gran número de medicamentos que supera los $8 millones, tales como ibuprofeno, calmantes relacionados a operaciones de ortodoncia, amoxicilina, paracetamol, calmantes para dolores y antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos, todos en distintos formatos y tamaños.

Los implicados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Matanza? Desmantelaron una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos.

¿Quiénes fueron identificados? Una mujer de 61 años y un joven de 25.

¿Cómo comenzó la investigación? A raíz de una denuncia en la División Delitos Federales de la Policía Federal.

¿Qué se confiscó? Se secuestraron medicamentos valuados en más de $8 millones.

¿Cuál fue la intervención judicial? El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón intervino en el caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

