Desmantelan un falso centro de jubilados por irregularidades en Parque Saavedra

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo destinado a recuperar el orden en Parque Saavedra, donde se llevó a cabo una acción coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana junto con la Policía de la Ciudad. La intervención tuvo como meta limpiar un área ocupada por construcciones ilegales que eran utilizadas para fines irregulares.

En este sector, ubicado en Av. García del Río, entre Conde y Gral. Ramón Freire, se halló una edificación de mampostería que contaba con una cancha de bochas. Este lugar se presentaba ante la comunidad como un "Centro de Jubilados", pero realmente no disponía de la autorización ni habilitación correspondiente del Gobierno porteño.

Recientemente, los vecinos habían elevado denuncias sobre actos de violencia, enfrentamientos y amenazas. En múltiples ocasiones, se habían realizado intentos de continuar con obras sin el permiso necesario. Hacia finales de 2024, la Ciudad había emitido una intimación formal y se habían confiscado materiales de construcción.

“La convivencia requiere reglas claras y respeto. No aceptaremos más ocupaciones permanentes del espacio público, que colocan a los vecinos en situaciones no deseadas. Estos espacios pertenecen a todos, deben ser compartidos y no apropiados,” expresó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, en relación a la problemática.

En el transcurso del operativo, se llevó a cabo el desalojo del lugar y la demolición de la edificación ilegal mediante maquinaria especializada. Se retiraron siete camiones cargados de escombros y todo el proceso se realizó durante la mañana sin incidentes, en línea con la política del Gobierno porteño de ordenar el espacio público y asegurar su uso seguro y compartido entre todos los vecinos.