Desbarataron una organización criminal dedicada a realizar estafas mediante la usurpación de identidad

Una organización criminal, dedicada a realizar estafas mediante usurpación de identidad, fue desbaratada tras una ardua investigación que comenzó luego de las diversas denuncias a sujetos que aseguraban ser empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ofreciéndoles diferentes tipos de ayudas económicas.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda criminal dedicada a maniobras de usurpación de identidad para realizar estafas económicas con la excusa de efectuar ayuda estatal en La Rioja.

La investigación comenzó en abril del corriente año, a partir de las denuncias radicadas por los damnificados en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Rioja, mediante las cuales daban cuenta acerca de personas que aseguraban ser empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ofrecían diferentes tipos de ayuda económica.

Desde la Policía Federal detallaron que los acusados les exigían a las víctimas que, para obtener dichos beneficios, presentaran fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotografía del rostro de los supuestos beneficiarios, argumentando que la documentación requerida era necesaria para la rendición de cuentas ante las autoridades del mencionado organismo estatal.

“Sin embargo, al cabo de unos meses los denunciantes comenzaron a recibir varias cartas documentos provenientes de distintos estudios jurídicos, en las cuales se los notificaba de que poseían importantes deudas económicas, producto de préstamos y de tarjetas de crédito que en realidad nunca habían solicitado”, expresa la investigación.

De este modo, los damnificados radicaron las denuncias correspondientes y el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, intervino en la causa.

Al mismo tiempo, desde el mencionado tribunal solicitaron varias intervenciones telefónicas que fueron monitoreadas por personal de la División Enlace con la DAJUDECO de la PFA. Por este análisis se logró identificar a dos mujeres y un hombre que integrarían la banda criminal en cuestión.

Asimismo, producto de otras pesquisas se estableció que existían dos domicilios en la capital de La Rioja en los cuales funcionaban oficinas de “atención al público”, sumados a otro inmueble ubicado en la exclusiva zona de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban ocultos algunos integrantes encargados de las usurpaciones de identidad.

“Con el material probatorio obtenido por los servidores públicos, el juzgado actuante ordenó los allanamientos a los domicilios mencionados, uno de ellos ubicado sobre calle Eleuterio Mercado del barrio Olivares, otro situado en la Av. Rivadavia del Barrio Centro, ambos en la capital de La Rioja y, el tercero de ellos, sobre la calle Camila O ‘Gorman de Puerto Madero”, destacaron.

En los procedimientos se concretó la captura de los tres involucrados, al tiempo que se logró el secuestro de la suma de 100.000 dólares apócrifos, $383.000, 150 dólares, gran cantidad de documentación y de tarjetas de crédito a nombre de los damnificados, 11 terminales de cobro electrónico, una carabina y una pistola ambas calibre 22 con varios cartuchos, una camioneta de alta gama, dos notebooks, una tablet, 13 celulares y documentación de interés para la causa.

“Los detenidos, dos mujeres de 69 y 19 años respectivamente, junto a un hombre de 29, todos de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de lavado de activos y usurpación de identidad”, anunciaron.