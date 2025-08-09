En vivo

Boca vs. Racing

Argentina

Boca vs. Racing

Rosario

Andrés Manzur

Silvina Ledesma

Sociedad

Desbaratan banda de cuidacoches que vendía droga en Av. Pellegrini

Cinco personas fueron detenidas en un operativo de la PDI, acusadas de utilizar su labor como cuidacoches para vender droga en la vía pública. Secuestraron estupefacientes, dinero y celulares.

09/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La PDI detuvo a cinco personas por microtráfico en Presidente Roca y Av. Pellegrini

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas en el marco de un operativo contra el microtráfico desarrollado en la zona de Presidente Roca y avenida Pellegrini. Según la pesquisa, el grupo aprovechaba su permanencia como cuidadores de vehículos para comercializar estupefacientes.

El procedimiento fue supervisado por el fiscal Giro, del Equipo de Microtráfico, tras semanas de tareas de observación. Los detenidos fueron identificados como P.D. Contreras (46), Joaquín T.R. (18), Lucas J.M. (27), Matilde A.V. (45) y Jonathan G.F. (29).

En las requisas se incautaron siete teléfonos celulares, 15,8 gramos de marihuana, un envoltorio de cocaína y $90.800 en efectivo. Además, en una caja de medidor de gas ubicada en la vereda se hallaron otros $68.000 y 11,2 gramos de marihuana.

De forma paralela, la PDI realizó dos allanamientos. En barrio Las Flores secuestraron dos celulares y 1,8 gramos de marihuana; mientras que en barrio La Sexta incautaron ocho teléfonos, $14.540 y un rifle de aire comprimido.

Todos los elementos quedaron a disposición de la División Microtráfico, y los cinco detenidos fueron trasladados a sede policial, a la espera de su imputación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el operativo de la PDI?
La PDI detuvo a cinco personas en un operativo contra el microtráfico en la zona de Presidente Roca y avenida Pellegrini.

¿Quién supervisó el procedimiento?
El procedimiento fue supervisado por el fiscal Giro, del Equipo de Microtráfico.

¿Cuántas personas fueron detenidas y quiénes son?
Se detuvieron cinco personas: P.D. Contreras (46), Joaquín T.R. (18), Lucas J.M. (27), Matilde A.V. (45) y Jonathan G.F. (29).

¿Qué se incautó durante las requisas?
Se incautaron siete teléfonos celulares, 15,8 gramos de marihuana, un envoltorio de cocaína y $90.800 en efectivo.

¿Qué se encontró en los allanamientos realizados?
En barrio Las Flores se secuestraron dos celulares y 1,8 gramos de marihuana; en barrio La Sexta se incautaron ocho teléfonos, $14.540 y un rifle de aire comprimido.

