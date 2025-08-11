Desarticularon la organización narcocriminal liderada por “la Gorda Laura” en San Martín

Una organización narcocriminal, liderada por “la Gorda Laura”, fue desarticulada en la localidad bonaerense de San Martín luego de una extensa investigación que comenzó en noviembre del año pasado. Tras los allanamientos se concretaron ocho detenciones y el secuestro de elementos de valor en la causa.

Personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo intervención del Juzgado Federal N° 2 de San Martín a cargo de Alicia Vence, llevó adelante un operativo que culminó con 20 allanamientos simultáneos, ocho detenciones y el secuestro de importantes cantidades de droga, armas, dinero y vehículos.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas remarca que la pesquisa permitió establecer que Laura M. G., alias la Gorda Laura, encabezaba una organización narcocriminal con base en el barrio Villa Curita de José León Suárez, partido de San Martín.

La red operaba en distintos puntos de venta al menudeo, administrados por familiares y colaboradores, con la modalidad de “bolseros” custodiados por “soldaditos” y “satélites” armados.

Se describe que la principal pantalla de la organización era la Planta Recicladora de Residuos “Firmes al pie de la montaña”, ubicada en el predio del CEAMSE junto a otros dos establecimientos con fachada de plantas recicladoras, comedor comunitario y corralón de materiales.

“Desde allí se coordinaban las actividades ilícitas, utilizando también inmuebles de su propiedad que alquilaba a personas de confianza dentro de la cooperativa recicladora”, se explica.

Durante la investigación se intervinieron cinco líneas telefónicas -una a nombre de la principal investigada-, detectándose comunicaciones en las que se encubría la venta de estupefacientes bajo la supuesta comercialización de artículos de higiene o comestibles.

En dichas comunicaciones también se identificó a J. J. A. P., alias Pelado, como uno de los compradores mayoristas de droga, con domicilios en San Martín y Morón.

De esta manera, se autorizaron 20 allanamientos, los cuales concluyeron con ocho detenidos; 20 aprehendidos, entre ellos dos menos en situación de flagrancia; 2.853 dosis de cocaína; un trozo de marihuana y más dosis fraccionadas en distintos objetivos.

A la lista se suman diversas armas de fuego, entre ellas, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver calibre .38 sin numeración, junto con 115 municiones.

También 25 celulares y $900 mil en efectivo. Respecto a los vehículos, se incautaron 20 autos y tres motos, además de autopartes con pedido de secuestro.

“Este operativo constituye un golpe significativo a la logística y distribución de drogas en el partido de San Martín, desarticulando la estructura operativa, financiera y territorial de la organización criminal liderada por ‘La Gorda Laura’”, manifestaron las autoridades provinciales.