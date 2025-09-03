Desarticulan red de reventa de entradas en Villa Santa Rita: mujer imputada

Una mujer de 35 años fue imputada por realizar una red de reventa de entradas de distinto tipo de espectáculos, entre ellas para el partido entre Argentina y Venezuela, y fue descubierta por la policía al allanar un domicilio en Villa Santa Rita e incautar millones de pesos, miles de dólares, un arma de fuego y gran cantidad de documentación en torno a la actividad ilícita.

Ciberdetectives de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad que patrullan las redes sociales, dieron el 29 de agosto último con el perfil de la mujer, que se encargaba de las publicaciones ofreciendo entradas para distintos eventos masivos, incluidos para el choque entre Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias del Mundial 2026.

En las redes se promocionaban distintas ventas para ese partido, entre ellas de acceso al Fan Vip, o plateas Belgrano alta o localidades en la tribuna Sívori baja con precios que superaban los oficiales.

Además de vender entradas para recitales como el Lollapallooza, Quilmes Rock, el Movistar Arena y entradas para otros partidos de fútbol.

Un punto destacado que observaron los investigadores es que la mujer presumía de la autenticidad de sus tickets y alertaba en sus redes sociales sobre el peligro de comprar entradas “truchas”.

“Difundan, no permitamos que las ratas estafan a nadie”, pidió a sus clientes en un historia publicada el martes. También, remarcó: “Las entradas pueden ser muy similares. Estos grones (SIC) las imprimen con una máquina láser pero jamás pueden quedar igual. No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. No quiero ver gente llorando!!!!!”.

Con los datos acopiados, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 2 ordenó, a partir de un pedido de la Fiscalía 8 del Dr. Maximiliano Vence, el allanamiento a la vivienda de la investigada, en Llavallol al 1800.

En el lugar, los detectives hallaron a la mujer que buscaban y se encontraron con gran cantidad de billetes, en total 5.018.000 de pesos y 3.455 dólares.

Los oficiales incautaron seis teléfonos celulares, además del propio de la mujer, un curso legal argentino, una notebook, un CPU y un revólver Houston calibre 32 con seis municiones.

Finalmente, los efectivos decomisaron siete hojas con anotaciones con nombres de presuntos clientes, precios y las ubicaciones de las entradas, algunas de las cuales se referían a sectores del estadio de River Plate, para el partido de eliminatorias.